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疫情15/300

澳洲新州確診居高 州長無意再推新防疫限制

2021/12/20 10:20
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（中央社記者丘德真雪梨20日專電）澳洲新南威爾斯州每日新增確診人數高居不下，但該州州長羅特指由於當地苗疫接種率高，加上不願對經濟信心造成打擊，因此目前無意因應新一波疫情推出防疫限制措施。

據澳洲新南威爾斯州（NSW，新州）政府公布最新數據，當地時間18日晚上8時至19日晚上8時的COVID-19新增確診人數為2501人。

據澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）網站今天報導，新增確診人數居高不下，但新州州長羅特（Dominic Perrottet）表示，州政府並不會像「肌腱反射」（knee-jerk reaction）地作出反應，以免打擊當地的經濟信心。

羅特形容，疫情像是對當地投出了「曲線球」。他坦承「無法預測在2022年將會遇到什麼變化」；他指出，州政府會針對到時候的情況隨機應變。

羅特提到，他明白民眾對變異株Omicron感到擔心；但州政府無意採取過度反應，而是採取平衡和合乎比例原則的做法。

羅特提醒：「我們不可能生活在一個COVID絕跡的世界的。」他指新的變異株將會不斷出現；他強調「我們必須學習與它共存」。

羅特呼籲，已接種兩劑疫苗的民眾，應該施打第三針。他強調，數據顯示疫苗能夠有效對付COVID-19。

據新州政府公布數據指出，當地16歲以上民眾已接種兩劑疫苗的比率為93.4%；12至15歲已接種兩劑疫苗的比率為78.1%。（編輯：韋樞）1101220

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