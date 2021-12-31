C羅雕像印度揭幕惹議 引發反殖民情緒

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（中央社印度恰朗格烏泰31日綜合外電報導）葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）的雕像在印度南部果阿省（Goa）引發爭議，當地人指控官員缺乏同理心，竟向這個地方的前殖民國球星致敬。

法新社報導，羅納度的雕像本週在恰朗格烏泰（Calangute）揭幕後，民眾拿著黑色旗幟聚集在雕像前抗議。

他們對當局排除印度體育明星，選擇來自葡萄牙的球星氣憤難平。印度果阿省曾是葡萄牙殖民地，於1961年12月才回歸印度。

來自果阿省的印度國家隊前球星費南德斯（Micky Fernandes）表示，這個選擇「很傷人」。

費南德斯告訴法新社：「羅納度是世界上最優秀的球星，但我們仍然應該為果阿省出身的足球選手樹立雕像。」

隸屬印度人民黨（Bharatiya Janata）的果阿省官員羅柏（Michael Lobo）告訴法新社，樹立這座雕像的目的是鼓勵年輕人，不只要在國內大放異彩，還要走向國際。

羅柏說：「所有想當職業足球員的男孩和女孩，都會受到羅納度這類人的激勵。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1101231