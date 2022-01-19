更多編輯台推薦新聞：
反聖嬰降溫效應不敵暖化趨勢 2021年名列全球史上前7熱
國際

反聖嬰降溫效應不敵暖化趨勢 2021年名列全球史上前7熱

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主
文化

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事
國際

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報1/20
首頁 / 國際
COVID-19疫苗
新聞專題
COVID-19疫苗4/300

歐盟藥管局：孕婦接種mRNA疫苗未增加風險

2022/1/19 17:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾19日專電）歐盟藥品管理局表示，目前研究指出孕婦接種mRNA（信使核醣核酸）技術的COVID-19疫苗，不會導致妊娠併發症風險增加。目前輝瑞和莫德納都是mRNA疫苗。

目前全球正積極推展疫苗接種以對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，但仍有許多民眾未接種，其中許多孕婦對接種疫苗怯步就怕影響胎兒健康。

歐盟藥管局（European Medicines Agency，EMA）1月18日發布最新訊息，藥管局COVID-19工作小組檢視數項共涉及約6.5萬名婦女在不同懷孕階段的研究顯示，雖然數據有一些侷限性，但並未發現接種mRNA疫苗後包括流產、早產或不良反應的妊娠併發症的風險增加。

目前相關研究表明，COVID-19疫苗在降低孕婦住院和死亡風險方面與非孕婦一樣有效。疫苗在孕婦中最常見的副作用通常包括注射部位疼痛、疲倦、頭痛、注射部位發紅和腫脹、肌肉疼痛和發冷。但這些影響通常是輕度或中度，且接種幾天內就會改善。

EMA表示，研究顯示在懷孕期間接種mRNA疫苗的好處超過可能產生的風險，因此孕婦應該依照各自國家建議接種疫苗。

除了mRNA疫苗之外，EMA表示，現在也將審查使用其它技術製成的疫苗對懷孕的影響。（編輯：韋樞）1110119

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀