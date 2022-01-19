歐盟藥管局：孕婦接種mRNA疫苗未增加風險

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾19日專電）歐盟藥品管理局表示，目前研究指出孕婦接種mRNA（信使核醣核酸）技術的COVID-19疫苗，不會導致妊娠併發症風險增加。目前輝瑞和莫德納都是mRNA疫苗。

目前全球正積極推展疫苗接種以對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，但仍有許多民眾未接種，其中許多孕婦對接種疫苗怯步就怕影響胎兒健康。

歐盟藥管局（European Medicines Agency，EMA）1月18日發布最新訊息，藥管局COVID-19工作小組檢視數項共涉及約6.5萬名婦女在不同懷孕階段的研究顯示，雖然數據有一些侷限性，但並未發現接種mRNA疫苗後包括流產、早產或不良反應的妊娠併發症的風險增加。

目前相關研究表明，COVID-19疫苗在降低孕婦住院和死亡風險方面與非孕婦一樣有效。疫苗在孕婦中最常見的副作用通常包括注射部位疼痛、疲倦、頭痛、注射部位發紅和腫脹、肌肉疼痛和發冷。但這些影響通常是輕度或中度，且接種幾天內就會改善。

EMA表示，研究顯示在懷孕期間接種mRNA疫苗的好處超過可能產生的風險，因此孕婦應該依照各自國家建議接種疫苗。

除了mRNA疫苗之外，EMA表示，現在也將審查使用其它技術製成的疫苗對懷孕的影響。（編輯：韋樞）1110119