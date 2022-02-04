剛果人在巴西遇害 掀種族偏見和仇外辯論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅3日專電）24歲的剛果人卡巴甘比（Moïse Kabagambe）在巴西里約熱內盧被殘忍殺害後，現在開始在當地社會引起悲傷和憤慨，同時掀起人們對種族主義和仇外心理的議論。

卡巴甘比和母親及兄弟們於2011年一起成為政治難民從剛果遷出，以逃避戰爭和飢餓。

卡巴甘比的家人說，他在里約熱內盧西區奇久卡海灘（da Barra da Tijuca）某售貨亭工作，1月24日他去售貨亭索取工作兩天共巴西幣200元（約新台幣1500元）的報酬，與負責售貨亭的1名員工起爭執後，被多名男子圍毆致死，3名男子被捕，目前正由警方調查。

成千上萬的剛果人為逃離當地的戰火衝突暴力而離開他們的家鄉，但那些來到巴西的人卻遭遇過去他們沒有經歷過的種族主義問題；即使他們受過教育並在巴西合法居留，卻因偏見迫使許多人從事零工和住在貧民區。

巴西非洲葡萄牙語國際融合大學國際關係教授暨巴西非洲移民運動研究員、剛果人馬洛馬洛（Bas'Ilele Malomalo）接受英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）訪問說，巴西的種族主義可以解釋卡巴甘比的死亡。

馬洛馬洛指出，大多數來自剛果的移民已經讀完高中，甚至上過大學，但當他們來到巴西時，卻在就業市場遇到困難，即使他們具備工作資格和經驗，也找不到工作，因為巴西社會不雇用剛果人。

里約熱內盧總教區難民援助計畫協調員圖列爾（Aline Thuller）也表示，過去20年來在巴西尋求避難的大多數剛果人定居在里約熱內盧市，其中99%生活在貧民區，沒有足夠收入在其他地方生活是這背後的原因。

圖列爾說，他們之中許多人條件很好，是教育學家、攝影師、使用電腦工作，但由於種族主義和仇外心理，他們很難得到一個不需要靠體力且報酬高的工作機會。

馬洛馬洛說，在某些情況下，剛果難民的出路是自己創業，開餐館、美容院，創造就業機會，向巴西政府納稅。

圖列爾說，許多剛果人從非洲帶來傳統烹飪和手工藝知識，並將其轉變為一種新的生存方式，但不是多數，因為創業不簡單。

圖列爾的經驗顯示，難民勞工、尤其是非洲人，必須不斷地爭取他們的權利才能得到尊重：「就像卡巴甘比為了拿回自己的工作報酬前往售貨亭據理力爭，結果卻命喪當場。」

圖列爾說，非洲移民也經常面對巴西社會的一種陳規定型觀念，即他們不是那麼文明，以及受教育程度低。

例如曾有一家公司要求里約熱內盧總教區難民援助計畫推薦人才填補空缺，他們推薦了幾名非洲人，主要是剛果人，但沒有人被錄取，理由是「公司需要長相較好的人。」

圖列爾說，即使難民被雇用，也經常遭到不平等待遇，例如工作時間比其他同事長，薪水卻更低。

還有些巴西雇主剝削難民，認為這些人不懂法律，沒有與巴西人相同的權利，或是認為難民是乞丐，只要隨便付一點錢給他們工作就行，或是只提供食宿但沒有工資。（編輯：韋樞）1110204