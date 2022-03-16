波蘭另闢油氣進口來源 降低依賴俄羅斯能源

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（中央社記者彭維楀華沙16日專電）俄羅斯入侵烏克蘭前，波蘭已正視過度仰賴俄國能源的風險，積極開闢其他管道輸入天然氣及石油，預計6個月後不再依賴俄國天然氣。現在民間更呼籲減用石油、加強開採煤礦。

波蘭紀錄（Notes from Poland）10日報導，波蘭法律正義黨（PiS）政府多年來一直尋求波蘭不再依賴俄國天然氣的能源替代方案，2019年時就宣布，與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）天然氣供應合約於2022年底到期後就不再續約。

波蘭早從2015年開始增加從卡達和美國的液化天然氣（LNG）進口，並建設從挪威經由丹麥連結到波蘭的天然氣管線。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）9日訪問奧地利時表示：「由於政府一貫的行動，我們將在6個月後不再依賴俄羅斯天然氣供應，這是數十年來首次。」他也呼籲其他歐洲國家也該如此切斷對俄羅斯的依賴。

莫拉維茨奇說：「俄羅斯軍隊攻擊烏克蘭，犯下戰爭罪行。這就是為什麼我們需要切斷這場戰爭的氧氣—來自寡頭、石油、天然氣及其他商品等收入。」

波蘭總理辦公室也發布聲明說，莫拉維茨奇與奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）會面時，討論如何為不同國家制定方案，以果斷終止對俄羅斯的依賴。

丹麥電網運營商Energinet於8日表示，從挪威連接到波蘭的天然氣管道，其中經由丹麥部分的建設將重新啟動。這條天然氣管線能讓波蘭不再仰賴俄羅斯天然氣。

這條天然氣管線過去因丹麥環保人士抗議被撤銷環境許可證，工程在中斷9個月後重新復工，讓波蘭對於天然氣能源獨立於俄羅斯更具信心。

此外，立陶宛政府7日也宣布，波蘭和立陶宛液化天然氣管道（稱為GIPL）將於5月1日啟用，波蘭將可從芬蘭增加液化天然氣進口，這條管線也可將天然氣運送到波羅的海國家，讓波羅的海國家和芬蘭整合成一個共同的歐盟天然氣市場。

然而，波蘭仍嚴重依賴俄羅斯的煤炭和石油。政治新聞機構Politico報導，在所有歐盟國家中，波蘭從俄羅斯進口能源的費用位居第4。最近波蘭也開始採取行動改變現狀。

波蘭將國有煉油廠Lotos的股份出售給沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Aramco），以利於Lotos與波蘭能源巨頭PKN Orlen集團合併。

波蘭智庫「政治透視」（Polityka Insigh）能源市場專家托馬謝夫斯基（Robert Tomaszewski）表示：「沙烏地阿拉伯石油公司向波蘭Orlen集團煉油廠提供的油量，每年可從約500萬噸增加到2000萬噸，也可以向捷克和立陶宛供應石油。」

托馬謝夫斯基表示，這將減少波蘭對俄羅斯石油的依賴，也為沙烏地阿拉伯石油公司提供進入波蘭市場的機會。

華沙智庫Instrat專家史瓦吉納（Bernard Swoczyna）則說，除了轉向非俄羅斯供應商外，波蘭還必須善於減用石油。「多年來，我們一直忽視鐵路運輸，讓90%的貨物由卡車運輸。我們需要透過鐵路運送更多貨物，重建城市外的公共交通，讓人們更容易騎自行車或步行。」

儘管波蘭擁有歐盟最大的煤炭開採業，但由於環保人士抗議，加上社會福利等項目，讓波蘭在地生產價格比俄羅斯昂貴，因此私營公司購買了大量的俄羅斯煤炭。去年波蘭國內產量高達5400萬噸，卻還進口了830萬噸煤碳。

由於俄烏戰爭爆發，導致部分民眾呼籲加強波蘭的煤炭開採，這將扭轉長達數十年的減產趨勢。然而，這些卻不是位在布魯塞爾的歐盟想要聽到的聲音。

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歐洲綠色政綱（Europe Green Deal）執行副主席堤孟思（Frans Timmermans）3月初表示，波蘭等依賴煤炭的國家可能會更長期地使用煤炭，而非在轉換成再生能源之前先改用天然氣。他警告，如果任何國家利用這一點開闢新的煤礦，那將是「一個非常愚蠢的選擇」。

俄羅斯入侵烏克蘭後，波蘭深知過度依賴俄羅斯能源所帶來的危機，陸續採取許多能源替代政策，凸顯能源供應多樣化的必要性。然而，面對俄羅斯威脅及歐盟內部重視環保等議題的障礙，讓波蘭許多政策遭遇層層難關。（編輯：林憬屏）1110316