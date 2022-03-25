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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

蒲亭指西方攻擊俄羅斯文化 堪比納粹焚書

2022/3/25 22:22
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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（ Vladimir Putin）今天抨擊西方歧視俄羅斯文化，宣稱這就像1930年代納粹支持者們舉行的焚書儀式那樣。

蒲亭在電視談話中提及俄羅斯的音樂和文學時說：「今天他們試圖抹煞一個擁有千年歷史的國家，我說的是對一切與俄羅斯有關事物的漸進式歧視（progressive discrimination）。」他說：「上一次大規模摧毀不受歡迎文學作品，是近90年前納粹黨人在德國進行的。」

蒲亭宣稱，西方正試圖將俄羅斯文化一筆勾銷，包括柴可夫斯基（Pyotr Tchaikovsky）、蕭士塔高維奇（Dmitry Shostakovich）以及拉赫曼尼諾夫（Sergei Rachmaninov）等偉大作曲家的作品。

蒲亭在電視上與文化界名人會談時，提及一些西方國家最近幾週取消了與俄羅斯大師有關的活動。他說：「他們正以這種方式，禁止俄羅斯的作家和書籍。」（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1110325

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