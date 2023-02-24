聖保羅州暴雨釀災 巴西政府將修法應對極端氣候

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（中央社記者唐雅陵聖保羅23日專電）巴西聖保羅州北海岸上週末發生暴雨引發土石流災害，造成49人死亡、逾3500人無家可歸，巴西政府將制定新的防災疏散避難作業規定，以因應極端氣候事件。

這次的的暴雨創下巴西有紀錄以來的24小時最高降雨量，達682毫米。巴西環境部長席瓦（Marina Silva）近日在聖保羅州與州長福瑞塔斯（Tarcísio de Freitas）討論防止極端氣候災害的措施。

席瓦指出，總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府將建議變更法令，因為現行規定無法應對全球氣候變化和防禦極端氣候災害；極端氣候事件不會停止，且會更頻繁發生。

在修訂法律和協議方面，席瓦提到在高風險地區儘早宣布緊急狀態的可能性，加快行動使這些城市為未來的極端氣候事件提前做好準備，以採取必要措施來減輕氣候變化和自然災害的影響。

例如提前進行邊坡工程，撤離居住在危險地區的家庭，以及保護危險地點所需的其他行動，包括改進警報系統；三級政府通力合作，不僅要應對緊急情況，還要解決結構性問題。

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聖保羅州民防廳指出，北海岸各城市政府雖發出大雨警告，但未有效傳達至各家各戶。根據該地區居民描述，大多數人沒有接獲暴雨和發生洪水及土石流風險的通知。

席瓦表示，人類必須承認氣候變化的影響，這是擺在世界上的新現實，必須提前抗災，停止森林砍伐，因為這增加二氧化碳排放量，加劇土壤的脆弱性，影響人們的生活，而受氣候變化影響最大的正是最貧窮人口。（編輯：周永捷）1120224