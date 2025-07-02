川普強勢威脅下 加拿大國慶日愛國情緒高漲

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（中央社記者程愛芬溫哥華1日專電）今天是加拿大建國158周年，今年國慶日的愛國氣氛特別濃厚，不僅有更多人參與慶祝國慶的活動，多項民調也發現，加拿大人的愛國熱情、國家自豪感創下了近年新高。

加拿大國慶日充滿了抵抗美國總統川普主權威脅的氣氛，首都渥太華的國慶典禮添加了皇家色彩，英國愛丁堡公爵愛德華王子（Prince Edward）出席活動，與加拿大人站在一起，讚揚加拿大的團結和成就。

總理卡尼（Mark Carney）也傳遞了凝聚力與韌性的強烈信息。他在演講中強調多元性的凝聚力，稱加拿大已經成為一個「強大、雙語、多元文化且雄心勃勃的國家」，並呼籲國民繼續保持凝聚力。「加拿大經濟正遭受一場我們並未發起的貿易戰攻擊。隨著世界變得更加分裂和危險，加拿大人民再次團結起來了。」

加拿大各城鎮都有不同規模的慶祝活動，民眾參與國慶的熱情度高漲，自豪感也大幅提升。

益普索民調公司（Ipsos）今天公布的民調發現，47%的受訪者表示，與5年前相比，他們更為自己是加拿大人而感到自豪，這一比例自去年6月以來上升了31個百分點。44%的受訪者表示，他們會向外國人正面評價加拿大，這一數字比去年高17個百分點。約三分之一的人表示，他們更樂意參加今年國慶活動或展示國旗來表達愛國情操。

從台灣移民加拿大已20年的田玉蘭已經多年沒有到溫哥華參加國慶活動了，她對中央社說：「幾個朋友約好今年一定要去『湊熱鬧』，溫哥華市中心有很多外國遊客，我們要讓他們看到加拿大人的熱情。」

去年從中國移居加拿大的李平帶著孩子一起參與列治文市國慶活動，他感觸很深地說：「加拿大人的愛國是發自內心的，不需要任何人動員，大家都用低調卻堅定的方式來展現對國家的熱愛。」

今年適逢加拿大國旗設計60周年，以及「O Canada」正式成為國歌45周年，因此到處可以看到國旗飛揚、國歌傳唱。

街頭充滿了紅白色系、楓葉味道的加拿大元素，不認識的人們也會彼此擁抱、微笑，互道：「Happy Canada Day。」還有人穿戴著印有「手肘向上」、「永不 51」等口號的服飾，代表對美國威脅的不滿。另一些人則選擇「不去美國旅遊」、「不買美國貨」，支持加拿大商家。

加拿大貴湖大學（University of Guelph）歷史系主任海岱（Matthew Hayday）表示：「這是一種防禦性的國家主義，因為我們多年來視為親密盟友的國家，如今卻似乎對我們構成了威脅。」

卑詩大學副教授米勒（Bradley Miller）認為這符合加拿大的一貫性格。「我們的愛國主義是安靜、務實且自願的，許多加拿大人對這個國家深感自豪，但他們可能沒有一件印有楓葉的衣服，也不見得在門廊上掛一面國旗。」

加拿大政治觀察家廖長仁認為，現在愛國氣氛爆棚是受到美國威脅的激勵，但加拿大人一直是愛國的，那是一種真實的情感，不是意識形態。

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1965年「楓葉旗」成為加拿大國旗，當年在國會山莊的新國旗官方升旗典禮上，時任總理皮爾遜（Lester B. Pearson）在致詞中說：「愛國主義不是基於卑鄙或狹隘的民族主義，而是基於所有加拿大人在這片美好土地上所感受到深刻而平等的自豪感。」

廖長仁稱，無論國際地緣政治局勢如何變動，相信加拿大每一代人在開放的氛圍下，都會為愛國忠誠添上新的靈感和演繹。（編輯：高照芬）1140702