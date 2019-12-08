詐騙集團扮假警退詐款 二度詐空民眾帳戶

（中央社記者黃麗芸台北8日電）詐騙集團假冒公務機構3階段行騙老招又更新，刑事局指出，現先偽裝成警務人員假稱偵破被害人之前的詐騙案，再化身銀行員詐空其帳戶，呼籲民眾接獲來電後應向公務機構再確認。

刑事局今天發布新聞稿表示，黑色星期五購物潮剛過，親友揪團購物也要慎防詐騙集團，以免成為假冒公務機構（公務員）以及操作ATM詐騙手法的目標，掉入詐騙話術及3階段陷阱。

刑事局指出，以往詐騙集團假冒公務機構（公務員）詐騙，通常有3階段詐騙話術陷阱。

首先，先假冒電信公司或健保局人員，聲稱被害人身分遭冒用、健保卡濫用遭停卡及申辦電信並欠繳電話費；其次，轉接給假警察並聲稱涉及刑案、人頭帳戶、詐欺共犯等罪，基於偵查不公開要求當事人不得透露；最後，再轉接假檢察官、法官，謊稱被害人「身分遭冒用協助申請資金公證」「法院幫你保管金錢」「監管帳戶」等。

刑事局說，上述詐騙老招如今又更新，詐騙集團現改為先假扮成警務人員，聲稱被害人前次遭詐騙案件已破，欲返還遭詐款項，隨後再轉接假銀行員進行操作ATM詐騙。

有名年約30歲的林姓業務於上週接到自稱台北市警察局刑事警察大隊男警官來電，聲稱已偵破林姓業務9月報案的網購遭詐騙案，且欲返還遭詐騙金錢，後續將由銀行與林姓業務聯繫。

林姓業務隔晚就接到自稱兆豐銀行人員來電，並要求他就近到郵局ATM查詢其帳戶餘額、交易時間與經辦編號，確認有無收到退款金額，但林姓業務經重複操作ATM多次仍未看到進帳，假銀行人員又要求林姓業務改手動操作解除帳戶密碼鎖，經多次ATM操作結束後，林姓業務事隔約4小時都未再接獲警方或銀行端的消息，才驚覺又遇上詐騙，損失新台幣5萬元。

刑事局提醒，民眾應牢記ATM或網路銀行都沒有任何解除扣款、解除密碼鎖定或確認資料傳輸功能。

此外，詐騙集團會透過駭客盜取民眾網路交易資料，假冒公務機構（公務員）及銀行客服人員來電行騙，並將來電顯示竄改為真正的公務機構或銀行客服電話，藉此取信被害人，民眾若接到陌生電話時，聽到「信用卡遭人盜刷重複下單」「需配合操作ATM、網路銀行」等詐騙關鍵字，務必提高警覺，且應掛上電話後再向公務機構進行確認。（編輯：張銘坤）1081208