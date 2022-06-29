黃明昭接任警政署長 6/30交接

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（中央社記者黃麗芸台北29日電）警政署長陳家欽申請提前退休，6月30日生效；內政部今天宣布，將由高雄市政府警察局長黃明昭升任。據了解，警政署預計明天下午將舉辦卸、新任署長交接典禮。

因警政署長人事案已底定，警政署預計明天下午2時將舉辦卸、新任署長交接典禮。

現年64歲的陳家欽獻身警界達42年，原預定明年7月屆齡退休，但他基於考量警察世代交替、經驗傳承和年底選舉將屆等因素，近日申請提前退休，經內政部函送考試院後，預計6月30日生效。

內政部今天也發布新聞稿宣布，警政署長職務經行政院核定，由黃明昭升任，他是中央警察大學正科51期畢業、中央警察大學犯罪防治學系碩士，歷任基隆市警察局巡官、警政署刑事警察局組長、台灣省台中港務警察所組長、雲林縣警察局長、基隆市警察局長、警政署警政委員和警政署刑事警察局長等職務，警政實務經驗豐富，歷練完整。

黃明昭在擔任台北縣刑警大隊長期間，深獲時任台北縣長蘇貞昌的信任，因此也被外界視為是蘇貞昌的人馬。

陳家欽退休前於昨天主持任內最後一次署務會報時，除說明是因考量全體人事布局而決定提早退休，並向所有同仁及警眷數度鞠躬致謝，期勉警界能持續精進科技犯罪防範作為，最後感性向大家道珍重再見。（編輯：李錫璋）1110629