指丈夫情緒暴力疑神疑鬼 女模訴請離婚獲准

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（中央社記者林長順台北29日電）張姓女模特兒不滿丈夫動輒指責吼罵、情緒暴力，並因她是藝人而疑神疑鬼，她向法院訴請離婚。台北地方法院審理後，認為2人有難以維持婚姻的重大事由，判准離婚。可上訴。

張女提告主張，她與黃姓男子於民國109年8月16日登記結婚，並與婆婆同住，但黃男經常情緒起伏，對黃母惡言相向，家中氣氛因黃男心情而時好時壞，若她為婆婆求情，黃男會遷怒她，對她人身攻擊。

張女指出，黃男因她的藝人身分及工作而有不安全感、易疑神疑鬼，她雖多所配合，但只要黃男情緒不穩或生活不順，即動輒對她指責吼罵。

張女表示，她的母親去年6月罹病，她為籌措醫藥費而欲出售借名登記在黃男名下房屋，卻遭黃男百般刁難，可見2人已無任何互信基礎，無法共同生活。

黃男否認對母親不孝順及對張女言語精神威脅，並指張女多次飲酒後與他起口角摩擦即憤怒離家，不願溝通，他仍有強烈意願維持婚姻，夫妻感情仍有修補復合的可能。

另外，黃男指出，他並非無故因張女的藝人身分而疑神疑鬼，因張女婚後曾與男性友人於飯店房間內談生意所致。對此，張女反駁當時尚有其他女性人員同行。

北院指出，黃男未思改善己身作為與原告理性溝通，動輒情緒失控施以言語暴力，令2人溝通情況持續惡化，張女於婚姻產生裂痕之際，反與其他異性存有曖昧舉動，加上2人在審理中的敵對態度，依一般人的生活經驗，顯然難期修復。

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北院表示，2人均屬公眾人物，感情生活的一舉一動，有遭媒體、大眾放大檢視的可能，張女面對黃男的言語暴力，實承受較一般人沉重的心理壓力；黃男面對張女與異性存有曖昧舉動，情緒當亦承受極大打擊。

北院認為，在現實面上，2人現已各自獨立生活多時，雙方誠摰互信的感情基礎已不復存在，雙方共同生活的婚姻目的已不能達成，符合民法規定難以維持婚姻的重大事由，判准2人離婚。全案可上訴。（編輯：戴光育）1110729