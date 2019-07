外交政策：有關韓國瑜報導非讀者投書

(中央社台北3日電)台灣媒體轉發美國知名雜誌「外交政策」有關韓國瑜當選高雄市長背後因素的深度報導後,部分人士聲稱那篇文章是「讀者投書」,並質疑媒體引用的妥適性,「外交政策」對此表示,他們不刊登讀者投書,而且文章經過雜誌的編審程序。

中央社透過電郵聯絡「外交政策」總編輯泰柏曼(Jonathan Tepperman),說明台灣部分人士的質疑,並請他釐清6月26日文章的定位。

泰柏曼在回覆中央社的電郵中說:「『外交政策』其實不會刊登讀者投書。你問到的那篇文章,跟我們刊登的任何文章都經過同樣的編審程序。(FP doesn’t really publish letters to the editor. The article you asked about went through the same editorial process as everything else we publish.)」

根據「外交政策」在網站發表的文章,疑似在中國網路公司騰訊任職的人士成立臉書粉絲團,助長了韓國瑜在去年九合一選舉期間的聲勢。

中央社與蘋果日報等多家台灣媒體轉載這篇報導後,遭到若干人士質疑,理由包括那只是讀者投書,不應視為報導加以轉載、作者黃柏樟曾是民主進步黨黨工、立場偏頗等。

「外交政策」在刊登上述文章時,即在文末指出黃柏樟(Paul Huang)生於高雄,目前是住在台北的自由撰稿記者與作家,對中國軍事與中國試圖影響全球的行動進行研究。他的調查報導與評論曾在關鍵評論網、蘋果日報與民報刊登。

泰柏曼電郵雖然僅兩句話,但對於黃柏樟為「外交政策」所撰寫文章的定位以及報導的品質,做了相當明確的說明。這篇英文文章長度大約2600字。

「外交政策」雙月刊是由哈佛大學著名史學教授杭亭頓(Samuel P. Huntington)在1970年代末期創辦,是探討美國國內、外政策與國際時事的知名雜誌,2003年以來,紙本雜誌與網站各獲得3次全國雜誌獎(National Magazine Awards)肯定。1080703

美國媒體「外交政策」日前報導,高雄市長韓國瑜被北京視為期待已久的天賜之物:在台灣出現一位民粹主義的親中候選人。(圖取自外交政策網頁foreignpolicy.com)