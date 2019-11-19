宋楚瑜：曾有意讓出門票 讓柯文哲搭黃珊珊參選[影]

親民黨總統參選人宋楚瑜19日表示，親民黨內原本有意跟台北市長柯文哲（後）合作，讓柯文哲參選2020總統，並由台北市副市長黃珊珊（前）搭檔參選副總統。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭建伸台北19日電）親民黨總統參選人宋楚瑜說，親民黨內原本有意跟台北市長柯文哲合作，讓柯文哲參選2020總統，並由台北市副市長黃珊珊搭檔參選副總統，去年曾透過人傳話給黃珊珊，但後來局勢有些變化。

宋楚瑜上午接受「周玉蔻嗆新聞」廣播專訪，主持人周玉蔻問，柯文哲有沒有提過希望親民黨讓他選總統？宋楚瑜說，「精確地說柯文哲沒有這麼明白表示過」，事實上柯文哲在5月1日曾見過他，彼此提到總統大選看法。

宋楚瑜指出，當時國、民兩黨都還沒決定總統人選，柯文哲問他「大概何時決定？」但他回應，山人自有妙計，至少要到6月底、7月初決定。

宋楚瑜指出，柯文哲當時沒說自己要選總統，也沒問他要不要參選總統；不過畢竟他曾毫無保留支持柯文哲第一次參選台北市長，後來柯文哲也請他擔任台北市府顧問，坦言一年前他跟黨內同事討論到2020大選時，坦言當時沒有排除跟柯文哲合作，「多少對柯文哲頗有好感」。

周玉蔻問，去年真的有把柯文哲當接班人的意思嗎？宋楚瑜點頭回應，表示「差不多」。

宋楚瑜說，若柯文哲去參選總統，他自己大可不必再擔任副手，而是由黃珊珊擔任副手，跟柯文哲搭擋，而且他去年已透過人傳話，但後來局勢也有了變化。

宋楚瑜也明確表示，柯文哲當選市長至今，他從未跟柯文哲談過任何人事問題，「我從沒推薦任何一個人到市政府工作」；不過他之前也有耳聞黃珊珊被找去當副市長，他樂觀其成，讓黃珊珊去歷練一下。

周玉蔻追問，事先知情柯文哲要成立台灣民眾黨嗎？宋楚瑜說，毫不知情，雖然每個人都有參政的權利，但坦言組一個黨不是小事情，有很多柴米油鹽事情，「他不曉得成立一個政黨，不是一個簡單事情」。（編輯：蘇龍麒）1081119