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2019新型冠狀病毒疫情延燒
中國武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，後來病原體檢驗為新型冠狀病毒，與引爆致命的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）的禍首屬同一家族。世界衛生組織已命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒）。
2019新型冠狀病毒疫情延燒
新聞專題
2019新型冠狀病毒疫情延燒3/28

中國公告武漢肺炎列法定傳染病 比照SARS防控

最新更新：2020/01/21 10:47
根據中國「傳染病防治法」規定，中國當局已將新型冠狀病毒肺炎，列為與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）同一等級預防控制。圖為電子顯微鏡下的新型冠狀病毒。（韓國疾病管理本部／韓聯社提供）
根據中國「傳染病防治法」規定，中國當局已將新型冠狀病毒肺炎，列為與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）同一等級預防控制。圖為電子顯微鏡下的新型冠狀病毒。（韓國疾病管理本部／韓聯社提供）

（中央社台北21日電）中國國家衛生健康委員會昨天發出2020年第1號公告，將新型冠狀病毒感染的肺炎納入法定傳染病乙類管理，並採取甲類傳染病的預防、控制措施。

根據中國「傳染病防治法」規定，中國當局已將新型冠狀病毒肺炎，列為與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）同一等級預防控制。

中國國家衛健委官方微信通報，根據「傳染病防治法」的相關規定，基於目前對新型冠狀病毒感染的肺炎的病原、流行病學、臨床特徵等特點的認識，報國務院批准同意，決定將新型冠狀病毒感染的肺炎納入法定傳染病乙類管理，採取甲類傳染病的預防、控制措施，並納入「國境衛生檢疫法」規定的檢疫傳染病管理。

通報稱，新型冠狀病毒感染的肺炎納入法定傳染病管理，各級政府、衛生健康行政部門、其他政府部門、醫療衛生機構可以依法採取病人隔離治療、密切接觸者隔離醫學觀察等系列防控措施，共同預防控制新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的傳播。

中國傳染病防治法規定管理的傳染病分甲類、乙類、丙類三類，共39種。甲類傳染病是指：鼠疫、霍亂。乙類傳染病是指：傳染性非典型肺炎、禽流感、愛滋病、病毒性肝炎等。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1090121

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