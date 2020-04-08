武漢疾控中心學者：1月4日已出現人傳人疫情

武漢疾控中心學者研究指出，當地類流感患者的咽拭子樣本中發現帶有2019冠狀病毒，證明早在1月4日已發生人傳人疫情。（中新社提供）

（中央社記者沈朋達上海8日電）武漢疾控中心學者近日發表論文，指從當地類流感患者的咽拭子樣本中，發現9個1月採集的樣本帶有2019冠狀病毒，患者來自不同區域，證明當地早在1月4日已發生人傳人疫情。

財新網報導，武漢疾控中心研究人員劉滿清等人近日在「自然—微生物學」（Nature Microbiology）期刊發表題為「在類流感患者中檢測2019冠狀病毒」（SARS-CoV-2 detection in patients with influenza-like illness）的文章。

報導指，研究針對2019年10月6日到2020年1月21日間，武漢當地流感症狀（突然發燒至攝氏38度以上，伴隨咳嗽和咽痛）640名患者的咽拭子樣本進行回顧性調查。

研究發現，2019年12月初起，所有年齡層出現類似流感症狀的數量，都急劇上升。流感在所有患者中的比重，從1.07%增加到9.44%，尤其5至14歲的年齡層增加24倍，過去2個月每週平均只有75例，到12月最後一週爆增到1916例。

研究在9份患者咽拭子樣本中，發現2019冠狀病毒的RNA，這9名患者分別是5男4女，年齡介於35至71歲之間。樣本的採集時間在2020年第一週到第三週，最早的採集時間在1月4日，也就是武漢首次發現不明原因肺炎的一週後。

值得注意的是，研究發現這9名患者分別來自武漢市6個不同的區，和武漢周邊地區。這也證明，早在1月初，武漢已經出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的社區傳播。

報導指出，武漢市衛健委2019年12月31日通報當地有27例「不明原因病毒性肺炎」，當時稱未發現明顯人傳人現象，也未發現醫務人員感染。

1月14日，國際衛生組織（WHO）表示疫情可能出現「有限度」人傳人狀況。1月20日，中國工程院院士鍾南山在接受官媒中央電視台專訪時首次指出，武漢有醫護人員被感染，出現人傳人疫情。

而中國國家衛健委副主任李斌則遲至1月22日才表示，出現人傳人疫情，並存在一定範圍的社區傳播。這時距離研究中最早的1月4日樣本出現，已過了18天。

武漢中心醫院急診科主任醫師艾芬日前受訪時表示，2019年底急診科有4例與華南海鮮市場有關的發燒患者。其中一位女患者只為在市場工作的兒子送飯，未接觸到市場物品，卻依然染病，且病情嚴重。

當時艾芬就判斷，人傳人的疫情疫情已經出現，不過她的看法未受重視。（編輯：張淑伶）1090408