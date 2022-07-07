中國多管齊下穩經濟 學者分析提高收入是關鍵

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（中央社記者吳柏緯上海7日電）中國政府多管齊下，試圖穩定受疫情與國際情勢打擊的經濟並促進成長。財經學者認為，消費動能不足是穩成長的最大挑戰，除了各種補貼政策外，提高收入是促進消費的根本方法。

據第一財經報導，上海財經大學高等研究院於6日發布「2022中國宏觀經濟形勢分析與預測年中報告」。前中國人民銀行調查統計司司長、上海財經大學教授盛松成指出，「消費動能恢復」是今年中國穩成長所面臨較大的挑戰。

他提到，受疫情持續發展，企業、商家均面臨生存考驗，居民消費意願和消費能力都有所減弱。

盛松成說，相對於製造業，服務業受疫情衝擊更嚴重，這是消費恢復緩慢的原因之一，「從2020年初武漢疫情後全國經濟復甦的情況看，工業生產和投資在復工復產之後實現了快速反彈，而一年多後消費才恢復到疫情前水準。」

近期中國官方發布了諸多穩經濟、促消費、保成長的政策，盛松成認為提振消費最根本的途徑是提高居民收入。「中國人特別勤勞，只要有工作機會，就會增加收入、提高消費。」

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他提到，中國的情況和西方主要國家情況不同，「大量發放現金、消費券會受到各種制約，提振消費的效果也不一定明顯，主要還是應通過復工復產、復商復市、六穩、六保促進消費。」

盛松成指出，中國短期內應重視投資對經濟成長的支撐作用，包含基建投資、房地產投資、製造業投資等，因為投資見效更快。而從中長期來看，中國仍應逐步推動經濟從「投資拉動」向「消費驅動」轉型。（編輯：唐佩君）1110707