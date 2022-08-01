防爛尾樓再現 多地新規監管開發商預售資金帳戶

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（中央社台北1日電）中共中央政治局日前表明要「保交樓」下，多地政府推出防範爛尾樓措施，包括公開展示商品房預售資金監管帳戶，民眾發現違規可舉報，及若銀行違規處理資金造成爛尾樓，需承擔賠償責任。

界面新聞今天報導，為防範爛尾樓再出現，江西省九江市住建局近日公開展示了中心城區85個現有在售樓盤，共139個商品房預售資金監管帳戶，並規定以後取得預售證的商品房項目，必須第一時間公布銷售樓棟的預售資金監管帳號。

據九江發布官微顯示，這項措施是根據住建部、人民銀行、銀保監會「關於規範商品房預售資金監管的意見」等相關文件要求，房地產開發企業必須將所有購房款，直接存入商品房預售資金監管帳戶內。

這一帳戶用於項目工程建設，由住建局、監管銀行和開發企業3方監控。購房人可在九江市住建局網站查詢帳戶訊息，若發現房企違規可舉報。

報導引述廣東省規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，所有違規源頭在於訊息不對稱，公開展示預售資金監管帳戶，可杜絕未拿到預售證的銷售款繞過監管帳戶，也要求購房人關注資金流向。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，目前預售資金監管過程存在漏洞，類似的公開展示制度可使購房者有意識查證，也防範房企營銷人員拿其他帳號來糊弄購房者。

不過，報導指出，單靠實行公示制度不能杜絕爛尾樓，最重要是監管資金是否真的點對點流向指定帳戶內。

報導又表示，安徽滁州近期也推出預售資金監管制度，如果監管銀行違規繳存或撥付預售金等，將被停止預售資金監管業務，若造成樓盤爛尾，銀行需承擔賠償責任。

滁州還要求監管銀行在撥款時嚴格審核項目進度、工程量、產值、農民工工資等。

報導指出，為了在爛尾樓風暴下提振樓市，滁州最近也推出一連串鼓勵購房措施，包含50%契稅補貼、降低房貸利率、首付比例等。

但有業內人士表示，單靠補貼性政策已很難吸引市民購房，最重要的是提升市民信心，杜絕爛尾樓，相信近期強調預售資金監管等政策逐漸成為主流。

中國爛尾樓事件遍及多省，多地政府採取引入國資、加強監管預售基金、督察工程進度、為企業紓困等方式，試圖拆解風暴。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110801