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專家指港人免疫力降低 人多地方應帶口罩

2023/2/28 13:33
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（中央社記者張謙香港28日電）香港當局明天起解除佩戴口罩的防疫措施，市民可以不用戴口罩，但有醫學專家指出，港人過去3年一直戴口罩，對其他呼吸道病毒的免疫力有所降低，在人多的地方最好繼續戴口罩。

行政長官李家超今天宣布取消口罩令，各界反應正面，一些人表示終於可以露出笑容，但政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌向媒體表示，由於過去3年市民每天都戴口罩，很少接觸常見的呼吸道病毒，例如流感、鼻病毒、腺病毒等，一旦除下口罩，可能會受這些病毒感染。

據他了解，過去兩週有兒童感染呼吸道病毒後，出現相對較以往嚴重的情況；以往小朋友染病後一般發燒兩、三天便會好轉，但最近個案中，有人發燒一週。

此外，小朋友以往感染鼻病毒後，可能只有上呼吸道病症，但最近有人出現支氣管炎，相信這都是由於過去兩、三年並無接觸過這些病毒，導致免疫力較差。

因此，許樹昌建議市民明天乘坐公共交通工具或到人多擁擠的地方時，最好繼續佩戴口罩。

明天開始，香港市民無論在室內、室外及公共交通工具都不需要佩戴口罩，只有進入醫院才需要佩戴。（編輯：周慧盈）1120228

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