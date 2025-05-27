研究報告：河南自建網路防火牆標準更嚴 有如牆中牆

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（中央社台北27日電）中國的「網路防火長城」阻隔了民眾獲取外國網路資訊的能力。而一份國際研究報告指出，河南省青出於藍，自行建構一套具有獨立審查與攔截能力的省級網路防火牆，成為中國網路的「牆中牆」，象徵中國資訊管控權進一步延伸至地方的趨勢。

自由亞洲電台報導，由關注中國網路審查的GFW.Report團隊及美國史丹佛大學（Stanford University）、麻薩諸塞大學阿默斯特分校（University of Massachusetts Amherst）等單位共同完成、於11日發表的這份研究報告，發現了河南省這套自行建構的網路審查「牆中牆」。

根據報導，這份研究報告自2023年11月起監測，發現河南省主要的網路系統，已經建置了由地方運作、而非國家級的內容過濾設備，能主動攔截特定網站，並重置網路連接。

這份報告指出，河南這套「牆中牆」系統封鎖的網站超過420萬個，數量超過中國國家級防火牆的5倍，涵蓋學術、技術、企業等眾多非政治類網站，甚至包括部分河南本地大學院校和政府網站。

報告說，根據技術分析顯示，河南省建置的封鎖設備，是由地方電信營運商或網信機構獨立設置，但過濾規則粗糙，像是VPN（虛擬私人網路）、proxy（代理伺服器）、free（自由）等字眼，網路使用者一旦觸及，就會立即斷網。

這份報告還提到，河南省這套「牆中牆」系統存在誤判現象，經常錯誤封鎖與關鍵詞無關的網站，波及教育、科研、媒體等多個領域。

報告強調，這種地方性的網路過濾機制，可能導致中國網路使用者面臨更隱蔽、複雜的審查環境。而參與研究的史丹佛大學研究人員表示，目前僅在河南發現類似系統，但不排除其他人口密集或政治敏感地區如廣東、湖北、四川等省分可能仿效。

報導指出，經查閱網路資料發現，早在2023年12月，河南科技大學就曾計劃採購一套專門針對留學生、學生及異議人士的「輿情監控系統」，並進行公開招標。經過查證，該校當時並未採購這套系統，但現在正在招標新系統。

針對這份研究報告，河北網路工程師趙源26日表示，早在4年前，新疆、西藏、湖北等地就已陸續建置類似系統，而現在河南、湖北等省連VPN都不好用，連部分國外大學網站都上不去，審查越來越嚴。

鄭州大學一名張姓學生表示，他在鄭州上網時就一直無法進入國外學術網站，只能靠翻牆軟體，而其他在北京、上海的學生卻能進入這些網站。

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前中國記者、數位研究者郝百奎認為，這種網路審查地方化是「技術上中央放權、政治上地方背鍋」的治理模式，長遠來看，這將造成中國各省網路資訊環境的進一步割裂。

報導提到，面對媒體查證，中國國家網信辦及河南省網信辦至今仍未對這份報告作出回應。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1140527