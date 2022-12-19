紙本日曆逆襲數位時代 一探日曆文創破億商機

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（中央社記者王寶兒台北19日電）紙本日曆於數位時代大放異彩，據嘖嘖集資平台統計，今年投入募資市場的日曆集資總金額就高達新台幣1.5億元。第124期中央社「文化+雙週報」透過專訪3組日曆團隊，一探日曆文創幕後心得。

群眾集資顧問公司「貝殼放大」創辦人林大涵認為，早在日曆商品於群眾募資平台大放異彩前，就有幾款日曆先在網路引起矚目，「隨購買群眾量體越來越大，開始有提案者認為可以利用集資平台推新IP或新企劃主題的日曆」。

嘖嘖集資平台創辦人徐震回憶，例如聯合報文創品牌「報時光」在2018年9月推出的「老派的生活日曆」，運用老報紙圖文，最終募資到新台幣200多萬元，「對許多文創商品而言是相當理想的成績。」此外，同年10月還有「生鮮時書」推出的「讀曆書店」，集資金額也達到新台幣160多萬元。

2020年，「讀曆書店」及「一隅有花」推出的「一年生」植物日曆同時突破千萬元募資門檻，林大涵指出，這是日曆於募資平台掀起風潮很大的關鍵，吸引越來越多團隊願意投入市場。徐震表示，在大家習慣用手機記行事曆的現代，可能很難想像紙本日曆這樣有點懷舊、有點情懷的市場，其實正在復興當中。

Podcast節目「敏迪選讀」創辦人敏迪推出的「國際觀察曆」。（圖片提供：敏迪選讀）

紙本日曆為何能於數位時代逆襲？「文化+雙週報」透過專訪Podcast節目「夫妻原聲帶」主持人林總和白露推出的「2023親子解答日曆」、守寫字工作室推出的「我寫的這一年」日曆和Podcast節目「敏迪選讀」創辦人敏迪推出的「國際觀察曆」一窺堂奧。

其中，「2023親子解答日曆」以精準鎖定親子客群備受家長青睞，「夫妻原聲帶」想藉由一本親子日曆，幫助爸媽玩家們，在這條路上多點樂趣、多點鼓勵，溫柔說一聲「你已經做得很好了」。

而「我寫的這一年」日曆則透過人們「動手寫」，讓日曆不只是2023的生字簿，還能記錄快樂或悲傷的每一天。親筆寫字變成獨特字體，守寫字找回動筆初衷，也留住筆下溫度。

身處現實與網路交織而成的當今世界，擁網路高人氣的敏迪則認為，紙本日曆或許能成為「網路上活得容光煥發的自媒體」以及「根本不會接觸到自媒體的人們」之間，最有力的連結。1111219

文化+雙週報第124期 日日是好日