訊連臉部辨識引擎獲凌群採用 進軍日本市場

多媒體廠商訊連科技14日宣布，旗下FaceMe AI（人工智慧）臉部辨識引擎導入凌群電腦的Ayuda智慧機器人，可辨別人臉並了解訪客性別、年紀和情緒等特徵。（訊連科技提供）中央社記者吳家豪傳真 108年2月14日

（中央社記者吳家豪台北14日電）多媒體廠商訊連科技今天宣布，旗下FaceMe AI臉部辨識引擎獲凌群電腦採用，導入新一代智慧服務型機器人Ayuda作為臉部辨識解決方案，藉此進軍日本市場。

訊連發布新聞稿指出，FaceMe為訊連科技開發的AI（人工智慧）臉部辨識引擎，採用深度學習法開發，可提供高達98.5%辨識率的臉部辨識。

訊連表示，透過導入訊連科技FaceMe AI臉部辨識引擎，Ayuda智慧機器人可精準辨別人臉，並了解訪客性別、年紀和情緒等特徵，針對不同客群提供相對應的互動及服務。搭載FaceMe的Ayuda機器人已正式外銷日本，一舉打入日本服務型機器人的龐大市場。

訊連科技執行長黃肇雄說，電腦視覺是智慧機器人不可或缺的技術，其中臉部辨識最為重要，是機器人之眼，可協助智慧機器人判別服務對象。這次與智慧機器人大廠凌群電腦合作，將FaceMe導入Ayuda智慧機器人中，可透過精準的臉部辨識，讓機器人更有人性化。（編輯：郭萍英）1080214