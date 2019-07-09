彭双浪：貿易戰使成本上升 產業恐失競爭力

（中央社記者潘智義台北9日電）面板廠友達光電董事長彭双浪今天表示，雖然貿易戰帶來短期轉單效應，但長期產業重構，使成本上升，原本有競爭力的產業可能喪失競爭力。

彭双浪今天在智慧生活顯示科技與應用產業策略會議受訪時說，現階段全球產業分工，任何貿易戰都會讓全球產業受到影響，譬如日本關鍵零組件限制銷韓，不只韓國受影響，韓國的半導體產品做不出來，讓全球產業發展緩慢。

他直言，保護主義興起，造成產業重構，長期經濟下滑，其實長期以來習慣的產業分工是很好的模式，不應只看貿易戰帶來短期的轉單效應，更需在意長期產業重構，使成本上升，產業喪失原有競爭力。

另外，面對貿易戰，大家都在找應對的答案，不可能一直無解，但現在產業遇到的問題是過去20、30年從未遇到過的情況，現在應從產業整合來看問題，談整個產業鏈的發展機會，以及終端市場的應用。

對於台灣產業的材料設備自主，他說，一直都有跟政府在談，盼政府透過政策指導、資源分配，引導產業發展。台灣產業界各個領域都有專才，各自按照自己的專業發揮，不會有哪個產業「一統天下」的事情。期待政府提供更多實驗場域，讓業界發揮優勢，整合成對外輸出的平台。（編輯：張均懋）1080709