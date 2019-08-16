傳香港發動擠兌 財長：對公股分行影響不大

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）香港反送中抗爭越演越烈，有香港民眾在網路串連要發起「816銀行大擠兌」。財政部長蘇建榮今天表示，8大公股銀行在香港分行業務多以企金、國際聯貸為主，較不受個人擠兌事件影響。

財政部今天舉辦記者座談會，蘇建榮於會中受訪時表示，統計8大公股銀行在香港曝險金額約新台幣2700多億元，主要服務對象為企業，尤其是台商，實務上台商常將國銀在香港分行當成融資調度中心。

蘇建榮指出，也因此主要業務是以企業金融、國際聯貸為主，假使發生擠兌事件，主要影響個人存款戶，短期來看，應該不太會對公股銀行造成影響。

另一方面，蘇建榮說，從美國總統川普公開要求中國妥善處理香港「反送中」事件的發言可見，美中貿易戰與「反送中」發展已經結合，未來如何發展，值得密切關注，尤其香港具亞洲金融中心地位，對亞洲金融層面影響重大。

蘇建榮指出，對此，國安基金幕僚會緊盯局勢變化，後續如果發生重大事件，導致國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，使資本市場出現失序或有損及國家安定之虞，會隨時召開臨時會，研議是否進場，以妥善應對。（編輯：楊玫寧）1080816