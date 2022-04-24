培育台灣淨零人才 龔明鑫：加碼支持產學合作

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（中央社記者張璦台北24日電）台灣力拚2050年達成淨零排放，實踐目標之路上，人才不可少。國發會主委龔明鑫今天表示，台灣正式跨入循環經濟、淨零人才的培養，國發會一定力挺，國發基金也將加碼支持產學合作。

「RA100地球解方：2022永續設計行動高峰會」第3天活動今天登場，國家發展委員會主任委員龔明鑫、教育部長潘文忠，和立法院聯合國永續發展目標策進會首席副會長蘇巧慧等人出席，針對「理想解方起自永續人才」主題發表演說。

龔明鑫表示，他之前已出席這次峰會的開幕式，今天再次到現場，正是因為國家發展與教育深刻相關，2016年開始推動的許多轉型方案，都需要人才和教育挹注。首先以數位轉型來說，一開始了解AIoT（人工智慧物聯網）的人不多，透過教育推動，產值量能大躍進。

啟動能源轉型時，龔明鑫表示，起初沒什麼人知道離岸風電，現在則需引入大量專才推展相關技術；同時，國發基金也力挺半導體學院，奠定台灣半導體業下一步發展基礎。

如今淨零議題更為重要，龔明鑫說，於3月底公布的台灣2050淨零排放路徑圖是起初討論的基礎，人才教育相關想法也歡迎各界回饋。

龔明鑫指出，淨零人才有數個關鍵面向一定要培養出來，淨零與科研有關，2030年之後需要新科技應用，這方面專才得加強培養；至於產學合作計畫，中興大學已通過循環經濟人才培養相關合作，國發基金也將加碼支持。

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龔明鑫說，台灣從數位轉型、5G、AIoT、半導體業，到現在正式跨入循環、淨零人才培養，國發會一定支持；此外，淨零也需金融人才協助把資金引導至ESG領域，生活轉型上則須教育部大力推廣，讓「Net Zero Inside」深刻印在未來世代的腦海中。

台灣面臨人口老化、少子化衝擊之際，潘文忠表示，淨零議題歸結下來，永續發展的重要解方要從人才做起，台灣要繼續往平權優質教育前進、落實，永續人才培養才得以發展、延續。（編輯：楊蘭軒）1110424