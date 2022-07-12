金管會推金融科技能力認證機制 新增7證照

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北12日電）金管會今天宣布啟動「金融科技能力認證機制」，提供金融業作為選才的客觀參考標準。未來從事金融科技等職務3年以上的金融業從業人員或通過基礎能力認證的人員，將可再上課考取商業分析等7張金融科技證照。

近年金融科技在金融業重要性與日俱增，但業者普遍面臨金融資訊或數位金融人才不足的問題，金管會認為有必要協助金融機構進行人力培訓，2020年將「研議建立金融科技證照制度」列入金融科技發展路徑圖重要推動措施之一。

金管會綜合規劃處副處長林羲聖今天在例行記者會宣布，由金融研訓院、證基會、保發中心等單位組成的核心工作團隊歷經1年半研究、規劃及籌備，即將啟動「金融科技能力認證機制」。

林羲聖指出，金融科技能力認證機制分為基礎能力與專業能力認證，若要取得專業能力認證，除了從事金融科技、數位金融、資訊等相關職務3年以上的現職金融業從業人員外，已通過科技力、金融力及程式力基礎能力認證的人員也有資格報考。

專業能力從銀行、保險、證券、期貨、投信投顧各業別與金融科技相關職系出發，大致分為7張新證照，包含商業分析、使用者介面與體驗、資料分析、數位商品設計、數位法遵風控、數位行銷、保險科技行銷等。

林羲聖說明，專業能力培訓及認證將由金融研訓院、保發中心及證基會負責辦理，採訓考合一制度，學員先參加專業科目課程，再參加能力檢測，培訓成績及能力檢測均達70分以上合格者即取得專業科目能力認證，取得某一職系所有專業科目能力認證證明，即取得該職系能力認證合格。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金融研訓院副院長林仲威指出，專業科目首次開課時間為今年9月起，因此最快今年底可考取金融科技相關證照。

林羲聖表示，金管會推動金融科技能力認證機制，是提供金融業攬才時有較客觀統一的標準可依循，未來金融科技人才透過此機制取得認證資格，至各銀行應聘，都有可供檢驗的基本能力證明，但目前並未強制要求金融業僅能錄取取得金融科技證照的人才。（編輯：楊蘭軒）1110712