推淨零轉型 曾文生：能源將成台灣前三大產業

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（中央社記者鄭鴻達台北22日電）經濟部次長兼台電代理董事長曾文生今天表示，台灣每年進口化石燃料金額占全年GDP約10%，未來將用再生能源代替掉這10%，因此他預測，能源產業在未來幾年，將成台灣前三大產業之一。

數位經濟暨產業發展協會、台灣永續能源研究基金會、資策會等單位發起「淨零峰會暨數位氣候行動獎」，並在今天舉辦頒獎典禮。曾文生、科技部長吳政忠等，今天出席典禮並致詞。

曾文生表示，未來能源問題，需透過愈來愈多技術解決，要花更多時間找出最適組合來運用能源。

曾文生舉電業為例表示，電業結構性規劃可透過人腦處理，但電網穩定與反應，須靠電腦與各種設備判斷，電力時間計算最小單位達到六十分之一秒，無法用人腦做到，必須借助科技。

他說，目前再生能源的輸電效率，不及過去24小時都在送電的傳統機組，若使用只有日間在發電的太陽光電，要如何有效率地運用其電力，就需要借助科技解決。

曾文生指出，目前台灣每年進口化石燃料的金額占國內生產毛額（GDP）約10%，未來要用再生能源替代掉這10%。他認為，能源產業將會成為台灣前三大產業之一，同時也會衍生許多新題目與嶄新應用。

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吳政忠表示，台灣2050淨零轉型路徑圖提出時，其中有產業、能源、生活、社會四大轉型，加上2030科學技術白皮書，由整個國家系統推動，轉型時背後數據環環相扣，生活型態與行為改變，都會有數據，與數位科技有很大關聯。

吳政忠也表示，若要達成2050淨零，以現在科技不可能達到，必須要有突破性的新科技。在推動到2030年的過程中，要應用數位科技，如物聯網（IoT），以進行碳足跡盤查、提升能源效率。（編輯：翟思嘉）1110722