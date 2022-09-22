訊連首度插旗日本智慧零售 導入無人店刷臉購物

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媒體廠商訊連科技22日宣布，旗下人臉辨識引擎FaceMe已獲日本CAC公司應用於總部無人商店Ministop Pocket，提供員工刷臉支付購物。（訊連提供）中央社記者吳家豪傳真 111年9月22日

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（中央社記者吳家豪台北22日電）多媒體廠商訊連科技今天宣布，旗下人臉辨識引擎FaceMe已獲日本CAC公司應用於總部無人商店Ministop Pocket，提供員工刷臉支付購物，目前CAC已開始執行概念驗證。

訊連發布新聞稿指出，Ministop Pocket無人商店目前提供CAC全總部約1100名員工刷臉支付，消費金額從員工下個月薪水扣除。由於此項服務取代晶片/信用卡、手機或現金等傳統交易方式，便利性提升而大受歡迎。

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CAC為訊連FaceMe日本代理商，推出搭載FaceMe人臉辨識技術的解決方案。此次刷臉支付的概念驗證，也是CAC解決方案之一。

訊連表示，刷臉支付是訊連在智慧零售領域重大一步，人臉辨識不僅能為顧客帶來便利性與安全性，更能為業者提升零售服務質量。訊連指出，人臉辨識可用於實體店面的顧客偏好分析、人流統計，還能實現VIP制與顧客關係管理。（編輯：楊凱翔）1110922