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俄羅斯徵召30萬大軍 專家解析蒲亭動員令打什麼算盤
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訊連首度插旗日本智慧零售 導入無人店刷臉購物

2022/9/22 15:31（9/22 16:16 更新）
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媒體廠商訊連科技22日宣布，旗下人臉辨識引擎FaceMe已獲日本CAC公司應用於總部無人商店Ministop Pocket，提供員工刷臉支付購物。（訊連提供）中央社記者吳家豪傳真 111年9月22日
媒體廠商訊連科技22日宣布，旗下人臉辨識引擎FaceMe已獲日本CAC公司應用於總部無人商店Ministop Pocket，提供員工刷臉支付購物。（訊連提供）中央社記者吳家豪傳真 111年9月22日
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（中央社記者吳家豪台北22日電）多媒體廠商訊連科技今天宣布，旗下人臉辨識引擎FaceMe已獲日本CAC公司應用於總部無人商店Ministop Pocket，提供員工刷臉支付購物，目前CAC已開始執行概念驗證。

訊連發布新聞稿指出，Ministop Pocket無人商店目前提供CAC全總部約1100名員工刷臉支付，消費金額從員工下個月薪水扣除。由於此項服務取代晶片/信用卡、手機或現金等傳統交易方式，便利性提升而大受歡迎。

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CAC為訊連FaceMe日本代理商，推出搭載FaceMe人臉辨識技術的解決方案。此次刷臉支付的概念驗證，也是CAC解決方案之一。

訊連表示，刷臉支付是訊連在智慧零售領域重大一步，人臉辨識不僅能為顧客帶來便利性與安全性，更能為業者提升零售服務質量。訊連指出，人臉辨識可用於實體店面的顧客偏好分析、人流統計，還能實現VIP制與顧客關係管理。（編輯：楊凱翔）1110922

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