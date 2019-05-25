七旬老人攀岩浮潛沒在怕 全靠熟齡健身房[影]

銀回健康動起來1（中央社記者張茗喧台北25日電）誰說上了年紀只能任由身體衰弱、失能。一群老大人經過健身房肌力訓練，有的短短數月就能脫離輪椅行走，有的還能攀岩、浮潛，打破老人怕跌倒、怕受傷，所以最好別亂動的成見。

這間神奇的健身房位於民生社區，是陽光基金會旗下的社會企業，由資深社工、現任陽光基金會事業營運中心總經理陳淑蘭一手打造，照顧失智母親長達8年的她，對於失智、失能者家庭的照顧者處境與壓力深有感觸，希望透過運動來預防老人家失能，找回健康。

陳淑蘭笑說，她從小就是個野孩子，出社會後投入社工領域，在陽光基金會工作長達14年，家裡雖然有個高齡89歲的母親，但母親生活相當獨立，每天固定到家附近的學校運動，完全不需要她操心，直到一通電話打亂她習以為常的生活。

陳淑蘭回憶，有天上班時她突然接到警察來電，說母親忘了回家的路，一時緊張竟摔倒頭破血流，「這是很強烈的退化警訊」，她接回母親後立即安排就醫，很快就確診為中度失智症。

資深社工、現任陽光基金會事業營運中心總經理陳淑蘭，照顧失智母親長達8年，對於失智、失能者家庭的照顧者處境與壓力深有感觸，希望透過運動來預防老人家失能，找回健康。中央社記者張新偉攝 108年5月25日

體認照顧者辛酸 立志讓長照變短照

母親生病後，吃喝拉撒睡全得由她一手包辦，「我是獨生女，既然知道這可能是母親生命中最後幾年，我不想讓自己留下遺憾」，陳淑蘭不顧朋友大力勸阻，原本已是執行長的她毅然決然辭職。

為了支付母親的長照費用和家庭支出，陳淑蘭改做兼職的顧問工作，身邊朋友都戲稱她為「4點半小姐」。她笑說，母親失智，家裡好像多了個小小孩，每天上午7時就得叫母親起床、替她做早餐、送到日照中心，下午5時必須準時接母親回家。

陳淑蘭說，從母親確診失智到過世的8年裡，她的認知能力按照教科書上的病程一步步退化，但她不希望母親活得像個失智老人，除了讓母親自己走路、不加以約束，也經常帶她一起參加朋友聚會、上館子吃飯，就連和朋友相約到酒吧喝兩杯，也帶著母親一起去。

當然，失智的母親也曾在半夜偷偷溜出門，找不到回家的路，也曾突然問陳淑蘭「妳是誰啊」，得知是女兒後竟反問「妳怎麼變這麼老了」，甚至指著空無一人的椅子問「那裡的人去哪裡了」，讓陳淑蘭驚嚇不已又哭笑不得。

陳淑蘭說，為了照顧母親，她用盡各種長照資源，從一開始的日照中心、居家服務，到最後不得不送進安養院，直到97歲母親才離開人世時，母親不僅用生命教她人生衰弱、死亡的過程，也讓她體認到，即便政府長照措施再多、補助再多，家屬仍被沉重的心理、經濟壓力壓得喘不過氣。

「為何長照必須是『長』的呢」，陳淑蘭說，台灣人平均餘命81歲，但女性約有長達10年的時間需要受人照顧，男性則約8年，與其投入更多資源照顧這些人8年、10年，不如想辦法延後他們進入長照的時間，立志「讓長照變短照」。

陳淑蘭說，陽光基金會有專業的物理、職能治療師團隊，在八仙塵爆後，協助多達400名傷者進行復健、重建生活，自然也有能力替老人家恢復生活能力，因此母親過世後，她重新回到陽光基金會，開始尋找讓身體變年輕的辦法。

以熟齡者為主要族群的Sunvis陽光活力中心，斥資超過新台幣800萬元進口智慧型重訓器材，找來醫師、物理治療師、職能治療師擔任教揀，根據運動者能力範圍設計運動強度，在安全與成效間找到平衡。中央社記者張新偉攝 108年5月25日

4個月肌力大躍進 催生熟齡健身房

陽光基金會團隊花了半年調查，發現對於熟齡者來說，代謝、過重、肌力弱化是導致慢性疾病的重要關鍵，因此他們招募48名年齡在55至80歲的長輩，用4個月時間進行肌力訓練，結束後每個人平均肌力增加4成。

有趣的是，陳淑蘭和教練群特地在課程結束前安排一場畢業旅行，一開始只透露是到東北角的龍洞，所有人都以為是去看海、吃海鮮，直到最後2週謎底揭曉，竟是去龍洞浮潛。

「得知這個消息，老人家們一秒暴動」，陳淑蘭笑說，有人說自己不會游泳、有人說沒有泳衣、有人說兒媳都反對，紛紛搬出各種理由，但最後仍有45人參加這次畢業旅行，從一開始在淺淺的水池練習，到最後實際走入大海浮潛，每個人都勇敢跨出自己的舒適圈，「再也沒有任何東西可以限制他們了」。

這次事件讓教練團隊備受鼓舞，2018年3月創立以熟齡者為主要族群的「Sunvis陽光活力中心」，斥資超過新台幣800萬元進口智慧型重訓器材，找來醫師、物理治療師、職能治療師擔任教揀，根據運動者能力範圍設計運動強度，在安全與成效間找到平衡。

除了教練團隊清一色是醫療人員，還替前來運動的老人家保了意外險，外出參加獨木舟、攀岩或潛水活動時，也會特別找有保險的活動承辦單位，並有教練團陪同，以獨木舟為例，幾乎是一名教練搭配一名長輩的組合，所有活動都必須在安全的基礎上進行。

熟齡健身房創立短短一年，已培養200至300名固定運動的族群，以60到70歲老人家居多，有骨質疏鬆、巴金森氏症、中風、癌症患者、坐輪椅的失能老人，這些外界看似不適合運動的人，在這裡成功翻轉老化。

陽光基金會團隊花了半年調查，發現對於熟齡者來說，代謝、過重、肌力弱化是導致慢性疾病的重要關鍵，因此他們招募48名年齡在55至80歲的長輩，用4個月時間進行肌力訓練，結束後每個人平均肌力增加4成。中央社記者張新偉攝 108年5月25日

浮潛划獨木舟難不倒 銀髮族翻轉老化

中央社記者採訪這天，正好是醫師兼教練郭健中帶領的團體課程，老人家們一早先量血壓，確認血壓正常，才能確保最基本的運動安全。10時一到，10多名老人家雙手拿著健走杖到附近的公園熱身，一陣深蹲、伸展過後，個個大汗淋漓，接著走上石製的巨大溜滑梯，依序溜下來，才算完成熱身。

回到健身房，1小時的重訓課程正式開始，只要將手上的智慧裝置在重訓器材旁感應一下，器材就會根據每個人高矮、能力不同，調整座椅高低和器械重量。記者實際體驗一名80幾歲奶奶平時訓練的重量設定，僅做幾下就感到吃力，但這群老人家卻能持續做上1小時。

今年63歲的阿嬤陳葵香，好幾年前就有三高疾病，身體不好的她是個藥罐子，在朋友介紹下報名參加健身房，67歲的老公陳華祥不放心太太，索性一起報名健身課程。

陳葵香說，以前會在公園散步，但身體狀況還是不好，重訓5個多月以來，不但高血壓、糖尿病的藥量減少很多，整個人也變瘦、更有自信，到金瓜石爬一整天的山都難不倒，她滿臉自信地說：「運動，是為了不成為拖累下一代的老人，也讓自己活得更精采」。

高齡86歲的阿嬤周美女，退休後就投入各種志工活動，有對發票志工、小學志工等，她受訪時笑說：「我每天都很忙啦」，後來兒子替她報名健身房，她便來做重訓，不僅能攀岩，去年還參加高齡組龍舟隊拿下亞軍，笑稱「運動以後，我的身體只有68歲」。

陳淑蘭說，老人家經過幾個月肌力訓練，原本坐輪椅的、臥床的都可以自己走路了，也有爬2層樓就要休息的爺爺，已經可以一口氣爬4層樓不喊累。

為了鼓勵老人家挑戰自我、體驗肌力進步後身體的改變，他們也帶老人家去浮潛、溯溪、划獨木舟、攀岩、爬樹，一名70幾歲老奶奶曾開心地告訴她「我就要做年輕時不敢做的事」，讓她相當感動。

在這裡「奇蹟每天都在發生」，陳淑蘭強調，希望陽光活力中心能作為預防老化、失能的最佳示範，鼓勵政府、企業或民間團體投入預防工作，一起翻轉老化。（編輯：陳清芳/方沛清）1080525