心情不好就大吃 研究：收入較低者易情緒化飲食

（中央社記者陳偉婷台北15日電）很多人心情不好，喜歡大吃。一篇研究發現，收入較低者，可能更容易因心理困擾而情緒化飲食，導致肥胖。專家提醒，無聊、無所事事也容易導致吃下更多食物。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨今天說，一篇由利物浦大學團隊進行，刊登於今年「肥胖」期刊的研究，以150名不同社經背景的英格蘭西北部民眾為對象，了解參與者的心理困擾、飲食等並分析。

結果發現，較低的社會經濟地位與較高的心理困擾有關。心理困擾的增加與情緒化飲食和肥胖風險也有高度相關。

研究者認為，社會經濟差異會影響到肥胖的原因通常是，相較於更富裕的社區，在較貧困的地區更容易取得低成本、熱量密度高的食物。

葉雅馨表示，研究顯示，心理困擾與飲食行為和體重調節有關，當出現不假思索地隨意拿食物來吃，甚至自暴自棄式地放任自己想吃什麼吃多少都毫無節制，即陷入情緒化飲食。若經常把此當成抒壓方法，容易攝取過多熱量而造成肥胖問題。

葉雅馨說，情緒化飲食可能會帶來愉悅及滿足感，但過不了多久，很容易被懊惱情緒所取代。要避免這種情況，倒不用逼自己訂定目標、壓抑飲食，可在幾次反覆用食物滿足空虛或排解壓力後，提醒自己理性看待吃下的食物是什麼，也計算熱量，讓自己在面對食物時，立刻想到熱量與需要執行消耗的運動方式。

透過平日的換算，葉雅馨說，即使在情緒失控時，短時間攝取很多熱量也知道要運動多久，漸漸成為一種習慣。她同時提醒，不單是低社經地位者，環境富裕的人也要注意，因為「無聊」「無所事事」也容易吃下過多食物而增加肥胖風險。

台北醫學大學公共衛生學系教授邱弘毅表示，社經地位是健康不平等的重要原因，會造成健康上的不平等，主要是低社經地位者在尋求健康資源的能力相較於高社經地位者來得弱，肥胖又是影響健康的重要因素。

邱弘毅表示，政府應努力營造健康的飲食環境，讓不同社經地位的人都能獲得較健康的飲食，進而避免肥胖風險，以降低健康不平等帶來的衝擊。（編輯：管中維）1080715