歐美研究：熱浪不只危及人體 也影響心理

今年夏天，西歐遭逢兩度熱浪，許多城市創下新的高溫紀錄。酷暑影響人體眾所皆知，歐美研究員認為，炎熱與人的心理也有關，例如易怒和壓力。中央社記者曾依璇巴黎攝 108年8月10日

（中央社記者曾依璇巴黎10日專電）今年夏天，西歐遭逢兩度熱浪，許多城市創下新的高溫紀錄。酷暑影響人體眾所皆知，歐美研究員認為，炎熱與人的心理也有關，例如易怒和壓力。

今年6月底及7月底分別出現熱浪席捲西歐，尤其7月底的熱浪在法國許多地方造成超過攝氏40度高溫，範圍之大前所未見，巴黎氣溫最高達42.6度，打破1947年的40.4度紀錄。

酷暑會造成人體體溫升高，繼而中暑、脫水，嚴重時可能有昏沉、暈厥、呼吸加速等問題。

然而，除了一般人所知對身體造成的潛在傷害之外，氣溫過高對人的精神狀態可能也有影響。

法國24台（France 24）引述艾克斯馬賽大學（Université Aix-Marseille）研究員兼教師季佑．馮（Guillaume Fond）的說法報導，目前可以肯定氣溫過高會增加人的攻擊性及衝動。

也就是說，在熱浪來襲時，可能出現更多口頭或肢體暴力；早在2013年，美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）及史丹佛大學（Stanford University）研究員就發現，當氣溫比季節平均提高一度，個人之間的暴力行為就增加4%、團體間的暴力增加14%。

季佑．馮表示，人的攻擊性與熱浪之間的關係可能與睡眠品質有關，當熱浪來襲，夜裡不降溫，人們睡得越來越不好，就越來越易怒。

格拉斯哥克里多尼亞大學氣候正義中心（GCU Centre for Climate Justice）氣候心理學研究員殷格爾（Harriet Ingle）提出另一個可能的生物性原因，她認為炎熱會提高皮質酮分泌量，意即增加壓力。

報導提到，所有人都可能出現這種攻擊性提高的現象，但高溫對某些族群特別容易造成心理影響，年長者或孤立於社會的獨居者，例如遊民，屬於特別容易被影響的族群。

維也納醫科大學（Medical University of Vienna）環境醫學中心副主任胡特（Hans-Peter Hutter）表示，對這個族群來說，熱浪是重要因素，他們會擔心身體無法忍受炎熱，何況不知道熱浪會持續多久；在研究高溫與心理影響時，研究員觀察到，這些人的憂慮，加上原本就有的不確定性，易導致焦慮和沮喪。

對本來就有心理問題的人來說也是一樣，殷格爾說，「有些人無法採取必要措施在炎熱下保護自己，像是定時補充水分或適當穿著，然而有些藥物又無法在酷熱的情況下使用」；例如，有些抗憂鬱藥物會妨礙身體溫度調節。

報導提到，心理問題有多重因素，受訪專家都認為，關於炎熱對心理的影響，還有很多東西可以探索，需要更多研究，況且熱浪越來越頻繁，加上城市人口老化，熱浪造成的效應會越來越難以忽視。（編輯：林憬屏）1080810