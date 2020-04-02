義國疫情告急義籍神父求救 台灣人捐款相助

（中央社記者沈如峰宜蘭縣2日電）奉獻台灣逾半世紀的義大利籍神父呂若瑟因家鄉武漢肺炎疫情嚴重，缺醫療物資，向外求救。許多台灣人近日受他感動捐款，盼透過有關單位化為實際醫療物資，送給義大利。

天主教靈醫會近半世紀來，陸續有許多神父來台貢獻醫療技術、撫慰病人，他們早已視自己為台灣人、深愛台灣，其中也有多人在去世後長眠台灣。

目前在宜蘭羅東聖母醫院服務的呂若瑟神父，已來台半世紀，他見到自己的義大利家鄉也受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴重影響，既心痛又著急，日前對外界寫了一封信，希望大家一起幫忙，救救他的另一個故鄉。

呂若瑟今天以視訊方式，與天主教靈醫會總會聯繫，進一步了解義大利的家鄉情況。

呂若瑟接受聯訪時說，目前義大利的公家醫療院所比較可以獲得醫療資源，但當地私人醫療院所就比較缺乏口罩、呼吸器、隔離衣與藥物等防疫物資，且需求急迫，但目前台灣靈醫會方面，並沒有管道可取得或購買到防疫物資協助義大利。

「我們這些來自義大利的『台灣人』，每天看著義大利家鄉的疫情變化，雖有著落寞但也勇敢面對，繼續探詢各種可能援助方式；幸運的是，我們也陸續收到台灣的善款，願意一起為我們義大利老家的不幸，無私付出」，呂若瑟下午在聖母醫院耶穌聖心堂哽咽祈禱，祈求在義大利因疫情去世的神父或民眾可以安息之外，也感謝許多台灣善心人士的協助。

「我們已經捐款，匯到天主教靈醫會募款中心指定帳戶了」、「我們想要將自己目前可以領用的口罩配額，捐給您們，讓神父可以寄到義大利」。經呂若瑟對外告急家鄉疫情後，除有駐教廷大使李世明冒險駕車送物資到當地養老院救急，許多台灣人近日也以捐款方式，將善款匯到天主教靈醫會募款中心，希望協助義大利，展現自救也不忘救人的國際精神。

天主教靈醫會募款中心表示，這兩天陸續收到多筆來自台灣的捐款，指名要贈給義大利靈醫會，單筆金額最高新台幣20萬元，總計已收到共約200萬元善款。因近日台灣無法私下以金錢購買防疫物資，在15日截止接受善款後，將與義大利靈醫會或台灣公部門討論，希望能用最迅速方式，從義大利或從台灣將善款化為實際的醫療或防疫物資，急送到義大利最需要的災區。

呂若瑟神父1965年來台奉獻，先後在澎湖、宜蘭創辦啟智中心，照顧千名台灣身障兒童。早已自認是台灣人的呂若瑟能說流利中文、台語，講話還帶著「宜蘭腔」，他在2017年因「有殊勳於中華民國」，獲政府頒贈中華民國身分證。（編輯：陳俊碩）1090402