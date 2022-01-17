壽山動物園推繪本 帶領民眾走進動物生命故事

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄壽山動物園與知名生物繪本插畫家「玉子」合作推出第1本動物繪本書，以園區人氣動物紅毛猩猩「咪咪」為主角，希望透過繪本讓更多人了解野生動物保育、環境教育重要性。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，壽山動物園去年底與知名生物繪本插畫家「玉子」合作，推出第1本動物繪本書「壽山好夥伴，走進動物的生命故事」。

繪本以紅毛猩猩「咪咪」為主角，用第一人稱口吻，描繪出野生紅毛猩猩和園區內其他野生動物的身世故事及園區生活，也藉由動物們的故事，希望讓更多人了解環境保育所面臨的難處，以及野生動物保育、生命與地球環境教育的重要性。

壽山動物園主任莊絢智對中央社記者表示，休園期間，動物園相關例行工作並未暫停，近日舉行繪本推廣活動，藉由專業的說故事志工們，主動於各大校園及圖書館、知名書店、社福團體等單位傳遞生命教育故事；但目前繪本未對外販售。

壽山動物園表示，因人類對林地的破壞和非法的捕抓，導致森林面積及紅毛猩猩大量的減少，紅毛猩猩已在絕種邊緣，全世界僅存5~6萬隻不等。

壽山動物園指出，繪本中的動物紅毛猩猩及老虎、馬來熊的收容經歷都是真實故事，讀來令人動容。未來壽山動物園也會再出版不同動物主題的繪本，並持續進行教育推廣，帶領更多民眾走入動物的生命故事。（編輯：陳仁華）1110117