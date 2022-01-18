年度最小滿月登場 哈伯望遠鏡陪伴吸睛

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）今晚、明晨不妨抬頭看看天空，台北市立天文館指出，今天是今年首個滿月，也是年度最小滿月，將比7月的最大滿月小13.47%，近期凌晨還可以看到哈伯太空望遠鏡劃過天空。

台北市立天文科學教育館發布新聞稿表示，今天是今年第一個滿月，也是今年最小的滿月，視直徑29.7角分；相較於7月14日視直徑33.7角分的最大滿月，今天的月球看起來就像縮小了13.47%，大約是1元與5元硬幣的差別。

天文館說明，由於月球繞地球的軌道是橢圓形，隨著距離地球遠近，月球的視直徑就會有大小變化，這次滿月前月球通過遠地點，距離地球約40.57萬公里，所以這時的月球看起來最小。

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此外，天文館表示，今天起到21日的日出前，都可以看到亮度1等之內的哈伯太空望遠鏡過境，肉眼可見，開始時間會從凌晨5時27分逐漸提早到4時55分，方位角從西北偏西到南，仰角也會越來越高。

天文館進一步表示，19日凌晨5時19分還有亮度1等的中國天宮太空站過境，值得一起觀賞。想要觀察的民眾可以用手機下載Heavens-Above預報APP，在哈伯或天宮站過境前設定提醒，並可用APP的星圖直接對應天體位置，方便尋找。（編輯：管中維）1110118