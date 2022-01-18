善待土地扎根教育 花蓮食農博覽會2/18登場

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（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）花蓮縣有良好的天然環境，有機種植面積占全台近1/4，縣府為強化與國際間共同推動食農、食育單位的交流與連結，2月18日起連3天舉辦食農博覽會，歡迎民眾來體驗食農教育的理念與多元化。

在經歷多起食安事件之後，使得台灣民眾更重視飲食與農業的連結、更講究食物的來源，並重新檢視人類與土地的關係，期望在享受「吃」的同時，也能減少對自然環境的影響。

花蓮縣政府舉辦「食農博覽會」將於2月18日至20日在花蓮縣立體育館登場，今天下午舉行宣告記者會。

縣長徐榛蔚致詞表示，飲食是生活必需，食育就應該深入生活推廣，從食農教育開始扎根，秉持善待土地，才能有好的農作收成的理念，更希望孩子能深入認同這塊土地。

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2015年起食農教育正式進入校園，不僅縣內國中小每週一日食用有機蔬菜，2017年開始，許多學校也正式加入食農教育課程；2021年縣府與灃食公益飲食文化教育基金會合作辦理「營養5餐」校廚培訓課程計畫，增加花蓮校園午餐菜單的多元性，打造出新的飲食教育文化；與台灣好基金會合作推動神農計畫，在化仁國小及富源國小示範校田食農教育等。

農業處長吳昆儒說明，這次博覽會邀集國內外推廣食農、食育的重要單位一起響應，如英國推行學校膳食計畫（School Food Plan）的亨利．丁布比（Henry Dimbleby），以及在日本長期推動兒童食育的Kids Kitchen協會，藉以建立未來與國際推廣食育單位的交流管道，也為下一代樹立良好的飲食風範與友善環境。（編輯：陳仁華）1110118