費10年育成香Ｑ新草莓台農1號 最快年底可嚐鮮

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農試所副研究員蕭翌柱（圖）費時10年，以植株強健的「香水」為母本、風味佳的「豐香」為父本，雜交授粉育成草莓「台農1號」，已有2家業者授權，今年底可嚐鮮。中央社記者楊淑閔攝 111年3月2日

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）農試所今天發表，費時10年，以植株強健的「香水」為母本、風味佳的「豐香」為父本，雜交授粉育成草莓「台農1號」，香氣濃、口感軟Ｑ、耐儲運，已授權2家業者，今年底可嚐鮮。

行政院農業委員會農業試驗所今天召開「草莓星系新亮點—台農1號及健康栽培體系」記者會，發表以上新品種草莓，為全國栽培530公頃、產值新台幣14億元的草莓產業注入更優勢新品種。

農試所所長林學詩說，國內市面常見的草莓品種為「香水」（業界有一說認為來自歐洲，但根據不可考），特色是植株強健、產量高，但是鮮食風味淡，為了讓農民栽種的草莓品種更具優勢，農試所副研究員蕭翌柱費時10年，以香水為母本，再以具果實香特徵的「桃園1號」（商業名「豐香」的）為父本，進行雜交授粉。

蕭翌柱說，經過多年試種觀察、品系選拔，終於育成「台農1號」，兼具香水與豐香的優點，除不易發生白粉病，「台農1號」的種子著生位置跟果實表皮的高度約略相同，果實碰撞時果皮較不會受損，因而耐儲運。單株一季產量950公克，介在香水1.1公斤、豐香800多公克間。

他說，發表「台農1號」的心情像在嫁女兒。他並為這款新品種草莓以詩陳述特色，「香氣醇厚風味夯，口感糯Q耐儲藏，亮麗深紅色澤美，鮮食加工一級棒」。

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農試所補充，「台農1號」目前正在公告授權中，並有2家觀光農場已簽署授權。其中一家是位在嘉義縣的沁霖觀光農園，另一家是在南投縣的台一休閒農場。這2家業者都說，也經營育苗場，今年冬天就可產出。

林學詩說，農試所還以菇類培植廢棄包投入循環介質開發。農試所助理研究員李裕娟說，從2018年起投入研究，2021年初、約3年多完成，原本栽種草莓使用南洋椰纖、育苗使用歐美的泥炭土，都仰賴進口，使用菇類培植廢棄包做成的循環介質栽種，成本可減少35%到50%，且有助於落實淨零碳排。（編輯：陳政偉）1110302

農試所2日發表費時10年育成的草莓新品種「台農1號」（右），兼具母本「香水」（左）與父本「豐香」的優點，除不易發生白粉病，種子著生位置跟果實表皮的高度約略相同，果實碰撞時果皮較不會受損，因而耐儲運。中央社記者楊淑閔攝 111年3月2日

農委會農業試驗所2日發表歷經10年育成的草莓新品種「台農1號」，結合國內兩大品種草莓「香水」與「豐香」優點，具有濃郁草莓香甜氣味。中央社記者趙世勳攝 111年3月2日

草莓是廣受台灣民眾喜愛的水果之一，農委會農試所耗時10年培育草莓新品種「台農1號」，2日發表，農試所指出，「台農1號」選取「香水」為母本，「豐香」為父本雜交授粉育成。圖為「台農1號」組織培養苗。中央社記者趙世勳攝 111年3月2日