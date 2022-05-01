結合遠端智控微氣泡溶氧科技 會呼吸運河在台南

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）為改善運河水質，南市府4月起在民生截流站設置10台「遠端智控微氣泡溶氧系統」，導入國內研發高效能水質溶氧改善系統，提高運河含氧量，成為全台第一條會自己呼吸的運河。

台南市運河周邊以往曾發生因氣溫變化大，運河水體翻騰效應至底泥擾動，使得水質劣化，且懸浮固體濃度升高，導致魚隻窒息死亡情形。經南市府向中央爭取經費投入水質改善，獲環境保護署補助新台幣330萬。

南市府水利局今天表示，「遠端智控微氣泡曝氣系統」結合水質溶氧連續偵測、雲端連線智慧控制、微氣泡高效曝氣設備，可偵測運河水質溶氧現況；溶氧不足時啟動微氣泡高效曝氣設備，緊急補充運河溶氧，減緩水質惡化。

水利局新聞稿指出，經委託專業團隊測試，自曝氣系統正式運轉起，系統周圍幾乎無缺氧情形，30公尺內溶氧可達3mg/L以上，且曝氣時會吸引魚群聚集現象，提供生物良好棲息地及魚庇環境，成為全台第一條會自己呼吸的運河。

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水利局表示，目前已優先針對盲段間鄰近水域進行曝氣增氧試驗，後續將評估於中正截流站加佈曝氣系統，減少運河缺氧及擴大魚群庇護區域，並視驗證成效爭取中央經費持續增加曝氣設備佈設點位，以改善運河水質。

南市府將持續爭取經費辦理運河沿岸污水截流等工程，改善安平運河水質、減少運河污染源，使水質穩定不再惡化，讓台南運河逐漸轉型成為城市觀光遊憩亮點區域。（編輯：孫承武）1110501