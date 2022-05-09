恢復太魯閣族傳統名 山月吊橋改名布洛灣吊橋

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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）太魯閣國家公園內近年暴紅景點「山月吊橋」，經與原民會議決議改名為「布洛灣吊橋」，太管處已開始更新指標牌示、網頁資料等，配合吊橋網路系統調整，16日上午暫停預約。

太魯閣國家公園管理處今天發布訊息表示，去年召開「太魯閣國家公園原住民族地區資源共同管理會」例行會議中，有委員提案建議恢復太魯閣族的傳統地名。

由於山月吊橋為太管處轄管，為尊重在地族人意願及太魯閣族歷史文化內涵，太管處樂觀其成，經過會議研商後決定改為「布洛灣吊橋」。

太管處已針對指標牌示、網頁資料等逐步進行更新，未來印製的出版品等也都會採用新的橋名；配合吊橋網路預約系統調整，5月16日9時至12時將暫時停止預約。

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從布洛灣台地橫跨過立霧溪，可以居高臨下俯瞰太魯閣峽谷的吊橋，2020年8月12日正式啟用，全長196公尺，距立霧溪谷153公尺，是無障礙的吊橋，輪椅和嬰兒車都可通行，適合各年齡層的遊客，開放以來已成為遊客喜愛的熱門景點。

日治時期就曾在布洛灣建有山月吊橋連接立霧溪兩岸，是當時合歡越嶺道路上最長、最高的鐵線吊橋，走在橋上驚險萬分，許多人視為畏途，甚至被派至內太魯閣任職的日本人見此橋不禁萌生辭意，而有「辭職橋」的別稱，如今已經是第4代吊橋。（編輯：陳仁華）1110509