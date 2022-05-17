防企業表面工夫漂綠 環團推ESG檢測儀

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（中央社記者張雄風台北17日電）近年企業ESG獲高度重視，環團今天表示「ESG檢測儀」正式上線，可透過公開透明的數據看見企業真實的永續成績，揪出只做表面工夫的「漂綠」企業。

因應氣候變遷，台灣正與全球同步邁向2050淨零碳排，從跨國公司到中小企業，紛紛將永續、ESG（環境保護、社會責任、公司治理）納入公司政策。

綠色公民行動聯盟今天發布新聞稿表示，「ESG檢測儀」正式啟用，是第一個公開且完全免費的ESG資料庫，透過公開透明的數據看見企業真實的永續成績。

綠盟指出，「ESG檢測儀」指標分為「E環境」、「S社會」、「G治理」3大類，現階段涵蓋水泥、石化、紡織纖維、化工、鋼鐵、半導體、光電7大行業別，收錄上百家企業，其餘行業與企業將持續納入。

「ESG檢測儀」的數據全部來自政府與企業的公開資料，例如環保署排碳大戶的碳盤查資料、金管會要求上市櫃公司做的企業社會責任（CSR）報告等。

綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文表示，「ESG檢測儀」是一個檢視企業減碳及永續發展的工具；能快速掌握企業ESG各指標的真實表現，亦可協助企業掌握自己跟同產業間的落差，找到還需改善的項目，藉此帶動企業向上競爭的正向循環。

此外，曾虹文指出，許多金融商品宣稱是永續投資，卻納入高碳排企業，引發投資人質疑；透過「ESG檢測儀」，外界能檢視企業ESG的承諾與落實程度，防止企業漂綠、只做表面工夫，讓資金流入真正致力於永續轉型的企業，落實綠色金融。（編輯：張雅淨）1110517