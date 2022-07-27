疫情衝擊醫務收入反增33億惹議 健保署釋疑

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（中央社記者張茗喧台北27日電）健保署今天公布109年醫療院所財報，顯示整體收入雖縮水，但醫務收入卻增加33億多元，醫改會質疑與疫情期間看見的醫院經營困境有落差；健保署則認為與總額成長有關，仍在合理範圍。

衛生福利部中央健康保險署今天上午公布民國109年領取健保費用超過新台幣2億元的醫療院所財務報告，共有227家醫院入列，共196家院所賺錢、31家院所虧損。由於109年是國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發第1年，營運情形備受矚目。

綜觀109年財報，賺錢的醫院整體結餘從426億元縮水至393億元，虧損醫院短絀金額從18.96億元擴大至31.14億元。

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠今天接受記者電話聯訪時表示，健保署以往每年3月公布醫院財報，但今年擔心疫情之下的輿論衝擊，直到醫改會6月在健保會提案要求公開財報，才延後至今公布，對此醫改會表達譴責。

林雅惠認為，109年疫情衝擊，醫療院所整體收入雖然縮水，但醫務收入卻大增33億多元，醫學中心結餘從108年的53.15億元增至81.22億元，區域醫院從79.32億元增至82.28億元、地區醫院40.28億元增至42.7億元，似乎和外界看見的醫院營運狀況有所不同。

林雅惠說，疫情期間因民眾避諱就醫，當時不少醫療院所叫苦連天，但財報數據卻顯示醫務結餘持續攀升，醫學中心的結餘甚至比疫情前高出20多億元，和民眾認知有落差。

林雅惠指出，政府在疫情期間對於醫療院所給予齊頭式補助，並未審視合理與公平性，不見得有將錢用於改善第一線醫護狀況或真正需要的對象，也再次呼籲健保署針對財報數字進行解讀，而不是單純公布數據而已。

面對醫改會質疑，健保署醫務管理組專門委員劉林義解釋，健保總額每年原本就有一定的成長率，109年賺錢與賠錢的醫院名單也會有所變動，加上109年疫情僅侷限在北部地區，中南部較不受影響，認為這樣的成長金額仍在合理範圍。

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陽明交通大學醫務管理研究所兼任副教授、新光醫院副院長洪子仁則指出，醫務收入是醫院的本業，但綜觀醫院財報，多數還是靠非醫務收入在支撐，整體收入仍呈現衰退趨勢，尤其近年推動住院醫師納勞基法、防疫期間防護裝備費用以及即將調漲的電價，都使得醫院營運成本不斷增加，可能迫使醫院壓縮醫護調薪空間、延後設備更新年限來因應。

洪子仁建議，政府應適度給予醫院彈性空間，例如鬆綁自付差額特材規定、鬆綁健保病床比例等，擬定政策加緊投資健康，才能吸引優秀人才往醫療領域發展。（編輯：陳政偉）1110727