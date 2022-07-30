早安世界》自由之家將來台設處 加強印太民主人權團體合作
自由之家將來台設處 加強印太民主人權團體合作
美國政府資助的知名反集權組織「自由之家」（Freedom House）29日宣布，將在台灣開設辦公室，作為印太地區的根據地，以擴大並深化與印太區域各國民主人權團體的合作。根據自由之家2021年財報，這個組織的資金有92%來自美國政府，全球設有12個分處，分別位在東歐、非洲、中東、拉丁美洲等地。「自由之家」創建於二戰期間的1941年，宗旨是為了反對歐洲的納粹主義及共產主義。（看完整報導）
低壓帶靠近台灣各地將會降雨 高溫仍有32度以上
中央氣象局29日表示，台灣接下來幾天的天氣受到低壓帶逐漸靠近影響，將有水氣及降雨，但高溫仍在攝氏32度以上，降溫不明顯。根據預測，週末兩天大台北、東部地區整天都有不定時的陣雨，其他地區則為多雲到晴，要留意午後雷陣雨。8月1日星期一開始的4天受到低壓帶影響，尤其1日到3日容易有短延時強降雨的狀況，中南部及各地山區以及東南部會有局部大雨，5日則轉為多雲到晴的天氣。（看完整報導）
中研院：中國認知戰模式改為負面情緒動員 製造假新聞分化台灣
中研院分析，中共對台實施認知戰的戰場已從實體交流轉為網路、精準投放廣告等新興媒體，像是將資訊貧乏的內容農場轉為內嵌意識形態的知識百科等。歐美研究所副研究員洪子偉提到，過去中國經濟發展強勁時喜用正面宣傳，包含提出多項誘因及促進兩岸交流的措施等吸引台灣民眾，但隨美中貿易戰、COVID-19疫情等因素，近年已逐漸轉為「負面情緒的動員」，製造假新聞分化台灣民眾以及片面禁止台灣農產品輸入等，都是警告與擾亂性質的對台認知作戰。（看完整報導）
主計總處第2季經濟成長率概估3.08% 比5月預測略降
主計總處29日公布第2季經濟成長率概估為3.08%，較5月預測數減少0.23個百分點；儘管出口、民間消費與投資3大組成符合預測，不過進口半導體設備、大型運輸工具及防疫用品大增，進口幅度超出預期，減分較多，導致概估數下降。（看完整報導）
美專家：裴洛西若訪台 美軍擬護送至松山機場
美國國家廣播公司新聞網引述消息人士表示，眾議院議長裴洛西29日將率團訪問亞洲，預定造訪日本、韓國、馬來西亞及新加坡，目前台灣行程僅列「暫定」。美國軍事專家易思安表示，由於中國政府的威脅，若裴洛西決定訪台，美軍擬派F-22戰機中隊護送至台北松山機場。另外，學者認為，拜登及習近平28日透過通話確認互信基礎，中美關係鬥而不破，不因裴洛西計劃訪台生變。（看完整報導）
拜習11月G20可能面會 路透：習近平雖籲美勿玩火 其實與拜登都想降溫
美國總統拜登與中國國家主席習近平28日通話。路透社報導，在台灣議題上，習近平對拜登警告「玩火必自焚」，儘管語氣強烈，卻與兩人去年11月通話時差別不大。專家分析，拜習談到台灣時大多避開會升高緊張的言辭，顯示雙方都苦於各自國內的經濟難題，不希望台海再添亂。另外，美方不具名官員表示，兩人同意安排面對面峰會。美聯社說，預定11月中旬在雅加達舉行的G20峰會可能是「拜習會」登場的地點之一。兩人28日通話還說了什麼，中央社整理完整內容給讀者一次看。（看完整報導）
政府援港新措施 流亡港人就業且符合2條件者可獲身分證
據知情人士指出，政府的「香港人道援助關懷行動專案」有新措施，將放寬流亡港人就業限制，且居留5年後滿足月收入達基本工資1.5倍等條件下，即可申請定居，進而取得身分證；就學者亦可適用。這些新措施將有助流亡台灣的香港人士取得台灣的身分證。（看完整報導）
魏應充涉頂新劣油案 另判刑9年2個月定讞
民國102年間，生產沙拉油、花生油等食用油品的大統長基公司為降低成本摻雜低價棉籽油並添加銅葉綠素的行為曝光，引爆一連串食用油安全事件。頂新前董事長魏應充涉及本案，部分犯行判刑定讞並入獄執行後去年初出監，另有部分上訴高最高法院，29日遭到駁回，魏應充得易科罰金部分判刑4年4個月，不得易科罰金部分判刑4年10個月，全案定讞，這表示魏應充得再度入獄，法院已通知檢方啟動防逃機制。（看完整報導）
BA.5疫情估8月升溫 王必勝：維持現行防疫措施
國內29日新增2萬2983例COVID-19本土病例，中重症140例，其中57人死亡。最年輕死亡個案為30多歲長期臥床男性、曾打3劑疫苗，從確診到死亡僅短短5天。本土疫情緩降，但兒童MIS-C重症仍處高峰，29日增8例MIS-C重症，經分析，0歲至5歲占比突破6成。鄰近國家Omicron BA.5亞變種病毒疫情飆高，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，8月可能出現BA.5本土疫情流行，單日確診不排除回升至5萬例，但將維持現行防疫措施。（看完整報導）
一日遊規範8月上路 未經同意車上兜售最高可罰5萬
行政院消保處29日表示，國內一日遊頗受歡迎，行政院消費者保護會已審議通過新規範，一日遊契約須揭露行程、費用等資訊，未經消費者同意不可安排車上兜售，違者最高可罰5萬元。消費者若在業者安排的場所購買物品，發生貨價與品質不相當或瑕疵者，可在受領後1個月內請業者協助處理。（看完整報導）
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