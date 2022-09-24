全國科普閱讀競賽 中小學生半年平均讀完19本

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台灣師範大學與國家科學委員會共同舉辦「2021-2022科普閱讀力大賽頒獎典禮」，吸引8000餘人參與，24日在台師大舉行頒獎典禮。（台師大提供）中央社記者陳至中傳真 111年9月24日

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（中央社記者陳至中台北24日電）台灣師範大學與國家科學委員會共同舉辦的「全國性科普閱讀競賽」，今年吸引8000餘人參與，中小學生平均在半年內，讀完19本科普書籍，以植物、動物類的書籍最受歡迎。

台師大今天發出新聞稿，民國110年到111年間舉辦的「全國性科普閱讀競賽」，由國小3年級到高中1年共分成7個組別，參賽者橫跨19縣市、共8000餘人。

主辦單位指出，競賽期間，參賽者使用「SmartReading適性閱讀」系統，透過精準快速的中文閱讀能力診斷，將閱讀程度與讀物難度適配，有效提升選書效率，降低科學閱讀的恐懼。

為期半年的競賽中，參賽者平均讀完19本科普書籍，年齡越大因讀本難度越高，平均閱讀量也較少。國小生平均讀完24本，國中生10本，高中則只有7本。

台北市大同國小學生林靖軒在競賽期間，共讀完383本科普書籍，讀後評量的通過率更高達95%，不但讀得多，更是能讀得要領，拿下國小3年級組的第一名。

主辦單位分析學生的喜好，以植物、動物類書籍最受歡迎，其次是生態、生命科學類。對數學、醫藥心理類的書籍，喜好度則偏低。

台師大副校長宋曜廷表示，數位閱讀邁向新時代，團隊藉由透過「適性閱讀」系統，培養學子的跨領域閱讀力與閱讀習慣，讓學生們手握知識大門的鑰匙，成為自律、自主的SmartReader。（編輯：張芷瑄）1110924