交通部招商加碼至1879億元 雙鐵土地開發成亮點

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（中央社記者汪淑芬台北30日電）交通部今天宣布，111度招商釋出商機加碼至新台幣1879億元。交通部公告的69件招商案，台鐵車站及高鐵特定區土地開發成為最大亮點。

交通部日前預告，交通部111年招商大會將於12月7日舉行。交通部今天發布新聞稿，宣布釋出商機再加碼，達1879億元，創歷年投資商機新高，活動以「交通商機大平台，再創建設新巔峰」為主題，內容包括台鐵、高鐵車站周邊土地開發、國際級休閒遊憩設施、港埠周邊開發案等交通產業多元商機。

交通部指出，近期民間投資案源再增列1件「高鐵台南車站特定區產業專用區開發經營案」（60億元），案源總數增為69案，釋出商機達1879.3億元，再創投資商機新巔峰。

交通部說，目前受矚目的亮點商案有6案，包括桃園火車站土地開發案，基地面積約4.42公頃，可供設置商業及辦公大樓、旅宿空間等多項用途，預估民間投資金額90億元。

中壢火車站站區土地開發案，基地面積約4.95公頃，可供設置複合式商場、辦公及旅宿空間，打造都市新核心，預估民間投資金額94億元。

另外，高鐵嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案，基地面積約5.4公頃，可供設置會議及工商展覽中心、購物中心、文教休憩等使用，預估民間投資金額22億元。

新增高鐵台南車站特定區產業專用區開發經營案，基地面積約5.4公頃，可供設置工商服務、展覽、購物中心及觀光遊憩等使用，預估民間投資金額60億元。

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還有台中港港埠產業發展專業區（I）興建營運投資案，基地面積約30.82公頃，可作為物流、製造、檢驗等配合港埠發展政策相關產業使用，預估民間投資金額25億元。

台中港觀光遊憩商業區興建營運投資案，基地面積約92.22公頃，可供設置主題樂園、親水世界、教育、購物中心、餐飲、旅館等觀光、遊憩與商業相關設施及附屬設施，預估民間投資金額120億元。（編輯：管中維）1111130