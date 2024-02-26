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企管學者司徒達賢公開10萬字講義 盼更多人受益

2024/2/26 14:21（2/26 15:16 更新）
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政治大學企業管理研究所名譽暨講座教授司徒達賢將40多年教學心得，集結成近10萬字的「講義」，並以電子版形式免費分享，盼讓更多人受益。（政大提供）中央社記者許秩維傳真 113年2月26日
政治大學企業管理研究所名譽暨講座教授司徒達賢將40多年教學心得，集結成近10萬字的「講義」，並以電子版形式免費分享，盼讓更多人受益。（政大提供）中央社記者許秩維傳真 113年2月26日
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（中央社記者許秩維台北26日電）政治大學企業管理研究所名譽暨講座教授司徒達賢將40多年教學心得，集結成近10萬字的「講義」，並以電子版形式免費分享，成為開放共享式教育的先行者，盼讓更多人受益。

政大今天發布新聞稿指出，司徒達賢在政大授課已經48年，桃李滿天下，培育超過3000多名學生，包括碩博士班、企家班、EMBA與學士班，並指導超過80篇博士論文。

今年初在社群媒體流傳1則消息，「司徒達賢策略管理講義2024：版權公開，歡迎轉發」（https://ba.nccu.edu.tw/zh_tw/download/DownloadOthers?page_no=1&），這份電子版講義內容涵蓋10個章節、200多頁，以舉例說明「策略矩陣」與「產業矩陣」的附錄。

司徒達賢表示，自己從2023年3月開始，將40多年教學心得的精華整理集結成近10萬字的「講義」，主要觀念都是原創，這次的「講義」以電子版呈現，方便學生隨時可以閱讀，也是他教學理念的延伸。

多數學者重視版權，司徒達賢卻將畢生心血以電子版「講義」形式開放授權。他認為，電子版的版權保護很難執行，不如公開轉發，省去出版實體書籍所需的繁瑣流程與成本，也更能與讀者互動，他已依幾名認真讀者的建議，進行數次修改，發揮電子版即時更新的優點。

司徒達賢於20多年前提出「策略形態分析法」、「策略矩陣」與「產業矩陣」等觀念，已成為許多企業分析策略時的重要觀念架構，也在20年前出版實體專書。

司徒達賢表示，如今他既不需要升等，也不在意書本銷售，更期待的是能以公開的電子版形式讓更多人受益，且動畫效果也能讓觀念表達更加生動易懂。

政大表示，司徒達賢不藏私的分享，也是他倡導的開放式教育最實質的體現。（編輯：管中維）1130226

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