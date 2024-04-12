西部擴散差 北部中部雲嘉南高屏空氣品質亮橘燈

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）環境部空氣品質監測網顯示，今天環境風場為東南風至偏南風，西半部水平擴散條件差，污染物易累積，預測北部、中部、雲嘉南、高屏空氣品質為對敏感族群不健康的橘色提醒等級。

環境部指出，依監測資料及氣象署12日上午10時氣象資料顯示，今天環境風場為東南風至偏南風，西半部水平擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

根據以上資訊，環境部預測，花東空氣品質擴散影響區為良好等級；竹苗、宜蘭空品區及離島的馬祖、金門、澎湖為普通等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為橘色提醒等級。

後續2天假日，13日環境風場為東南風至偏南風，西半部水平擴散條件差，環境部預測，中南部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。14日環境風場轉為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，目前預測全台都是良好或普通等級。（編輯：陳政偉）1130412

（圖取自空氣品質監測網網頁airtw.moenv.gov.tw）