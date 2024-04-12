西部擴散差 北部中部雲嘉南高屏空氣品質亮橘燈
2024/4/12 10:53（4/12 11:21 更新）
（中央社記者楊淑閔台北12日電）環境部空氣品質監測網顯示，今天環境風場為東南風至偏南風，西半部水平擴散條件差，污染物易累積，預測北部、中部、雲嘉南、高屏空氣品質為對敏感族群不健康的橘色提醒等級。
環境部指出，依監測資料及氣象署12日上午10時氣象資料顯示，今天環境風場為東南風至偏南風，西半部水平擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。
根據以上資訊，環境部預測，花東空氣品質擴散影響區為良好等級；竹苗、宜蘭空品區及離島的馬祖、金門、澎湖為普通等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為橘色提醒等級。
後續2天假日，13日環境風場為東南風至偏南風，西半部水平擴散條件差，環境部預測，中南部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。14日環境風場轉為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，目前預測全台都是良好或普通等級。（編輯：陳政偉）1130412
空氣品質指標橘色、紅色活動建議
橘色警示
- 影響：對敏感族群不健康
- 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外活動，避免在戶外劇烈運動，敏感族群必要外出時應配戴口罩。
紅色警示
- 影響：對所有族群不健康
- 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。
資料來源：環境部
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