N95發明人蔡秉燚北科大演講 勉勵整合跨領域知識

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（中央社記者陳至中台北23日電）台北科技大學近日邀請N95口罩核心技術發明人、美國田納西大學榮譽教授蔡秉燚到校分享，他勉勵學子整合跨領域知識，除了專業課程，也要涉獵文學、哲學及歷史等。

北科大今天發布新聞稿，蔡秉燚畢業於台中清水高中、台北工專纖維工程科（北科大分子系前身），在台灣工作一段時間後赴美深造，取得博士學位後持續投入科學研究，帶領團隊研究出N95口罩淨化病毒的方法。

蔡秉燚的演講吸引1600多名師生到場聆聽，他回顧自身學習經歷，在台北工專習得的「手腦並用」技能，後來投入全國紡織業的品質管制計畫，學到一套認證規範的管理體系，這些經歷日後都應用於N95口罩技術。

於染整廠、貿易商歷練後，蔡秉燚深感對於紡織業的機械和技術仍有滿腹求知慾，毅然赴美留學。他記得當時在飛往洛杉磯的飛機上，鳥瞰美國閃閃發光的交通網絡，口袋裡卻只有700美元，「很想要淚灑機場，這是當時我們留學生的共同寫照」。

蔡秉燚在美國留學狂修約500個學分，隨後在1980年代開始參與熔噴不織布製程研發，30多年來不斷改良相關技術。他在演講中稱，至今已發表約500篇論文、獲得15個專利，技術轉移到全球30多家公司，擔任過100多家公司顧問，他形容自己：「不是在工作的路上，就是在路上工作。」

論壇中被問到，修過的500學分中，哪些課程比較重要。蔡秉燚表示，所有課程都很重要，通識、專業課程都須用心，即使學的是工程，文學、哲學、歷史等都需要涉獵。

蔡秉燚說，平常學的知識有如一段、一段的水管，唯有將所有水管整合在一起才能通水。就像人工智慧（AI）功能一樣，必須存入大數據，在短時間內快速整合出一個答案。

蔡秉燚自豪修了500個學分，相當於6個博士，等到真正做事的時候，才能把所有課程的知識整合在一起，讓研究得心應手，綻放出無限智慧的光芒。（編輯：管中維）1130523