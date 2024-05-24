孩子容易發脾氣 研究：可能與語言表達不足有關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北24日電）孩子動不動就發脾氣，父母總以為是情緒問題。信誼基金會最新調查研究發現，情緒失控可能是語言表達不足導致，專家鼓勵重視親子對話，以對話式親子共讀刺激孩子語言能力。

信誼基金會去年11月進行1至6歲幼兒語言發展與親子對話調查，收集1萬403份有1至6歲孩子的家長回覆。3至6歲是「語言表達」學習關鍵期，但從家有3至6歲幼兒的問卷發現，僅半數家長提到幼兒會用語言代替哭或發脾氣表達，家長以為的情緒問題，可能與語言表達不足有關。

調查顯示，即使97%父母認為親子對話與互動對孩子語言發展影響最大，但僅有64%父母自評日常和孩子聊天時間頻繁；親子共讀是父母累積孩子語彙的重要活動，雖然98%父母認為親子共讀是促進語言最好方法，卻只有50%家長會主動引導孩子說出對故事的想法。

信誼基金會董事長張杏如透過新聞稿分析調查研究，強調語言不只用來認知、思考，也可感受、抒發感情。孩子8歲前良性親子互動，不只有助語言學習，對大腦發展、情緒穩定、認知能力和社會化都有正向影響。建議爸媽可從日常生活對話、親子共讀技巧強化，提升孩子語言表達。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張杏如引述美國加州大學研究，「大人與孩子對話」雙向互動對孩子語言刺激高，比起「大人說、小孩聽」單向方式約高出6倍。台灣父母較少主動和孩子分享生活點滴或表達自我情緒與感受，孩子也多半處於被動回答狀態，建議父母多撥時間和孩子聊天，彼此分享看法和感受。

張杏如認為，家人一起用餐的對話有助孩子的語言發展，以對話式親子共讀，也可刺激提升孩子語言能力，在孩子4、5歲開始，可讓孩子複述故事內容，學習表達，也能更理解繪本文本意義，當孩子再大一點，可開啟共讀後的提問和討論，幫孩子累積思辨能力。（編輯：管中維）1130524