112學年開辦54國中技藝班 補助1億提供多元試探機會

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（中央社記者許秩維台北26日電）教育部國教署與縣市政府合作，於112學年開辦54班、14個職群課程的國民中學技藝教育專案編班，核定補助約新台幣1億元，提供學生適性發展學習管道、多元試探機會。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為提供學生適性展能舞台，國教署與縣市政府合作，開辦「國民中學技藝教育專案編班」，讓擅長動手實作、具術科傾向的學生獲得學習樂趣與自信，找到符合興趣的升學方向。

根據國教署資料顯示，112學年與15個直轄市、縣市政府合作，開辦54班、14個職群課程的「國民中學技藝教育專案編班」，共核定約新台幣1億500萬元經費。

以屏東縣為例，112學年共9校申請開辦10個技藝專班，其中林邊國中已連續16年辦理專班課程，學校結合社區相關資源，開設餐旅、家政、食品及設計4種職群，為地方產業培養基礎人才。

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嘉義縣中埔國中自106學年起設置技藝專班，以餐旅、動力機械、電機與電子、設計等職群為主，給予學生多元試探機會；嘉義縣梅山國中配合鄰近大埔美工業區內觀光工廠群聚，學校開設餐旅、商業與管理2種職群課程，2校技藝專班皆超過9成以上學生畢業後繼續選讀技職。

國教署表示，國中技藝教育課程提供學生適性發展的學習管道，讓學生透過模擬實作學習，加深對不同職群認識，發掘興趣與潛能，評估生涯選擇，進而銜接技術型高中與五專課程，國教署未來將持續與各縣市共同落實技職教育推動。（編輯：陳仁華）1130526