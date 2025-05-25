雲林育仁國小跨域課程 影片行銷甘厝家鄉文化

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（中央社記者許秩維台北25日電）雲林縣育仁國小規劃「回甘」跨域課程，帶領學生走讀地方文化與體驗在地產業，探索在地「甘厝」社區歷史，並化身YouTuber，用影片行銷家鄉文化。

教育部今天發布新聞稿指出，「跨領域美感教育卓越領航計畫」自民國103年起推動，鼓勵學校從在地出發，並跨領域與多元議題結合發展，以藝術媒介、藝術概念、美感元素與藝術資源等作為活化、輔助與融整其他學科學習的媒介，建構「以藝術為核心」的跨領域美感課程。

雲林縣育仁國小結合在地文化的跨域美感課程，帶領學生重新認識日常生活的家鄉，並以藝術作為情感與文化表達的媒介，學會感謝並與家鄉建立連結。

教育部表示，育仁國小學區包含甘厝村、甘西村兩個村落，家長多從事農業，此地早期曾盛產柑橘，學校以學生鄰近熟悉的「甘厝」社區出發，規劃「回甘」跨域系列課程，透過走讀地方文化與在地產業體驗，引導學生深入探索「甘厝」的歷史與文化。

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課程同時橫跨藝術、科技、人文與自然科學，例如從製作果醬了解飲食文化、結合數位工具製作社區紀錄影片，並透過親訪當地的永富鼓廠了解製鼓過程、回收塑膠瓶創作工藝馬賽克拼貼等活動來串聯社區記憶，展現對土地與文化的關懷。

教育部提到，育仁國小透過課程規劃，帶領學生用Google Map蒐集地方景點與民俗文化，建立對文化地景的認識後，再化身影像YouTuber，用鏡頭記錄街道與風景，並剪輯成介紹影片上傳網路，另外還認識傳統製鼓工藝，除了讓學生看見家鄉的美，也實踐文化行銷。（編輯：管中維）1140525