橋頭事件 施明德：面對身為台灣人的責任

橋頭事件40週年，前民進黨主席施明德（圖）接受中央社專訪時表示，國民黨特務組織當年先製造吳泰安事件，咬定當時高雄本土勢力大老余登發涉案，再逮捕余登發父子以嚇阻黨外運動集結，他說，「橋頭事件結局非常荒謬，吳泰安竟然成了白色恐怖最後一名被槍決的政治犯，極其荒唐」。中央社記者張新偉攝 108年1月20日

（中央社記者溫貴香台北20日電）橋頭事件40週年，當年參與者之一的前民進黨主席施明德說，橋頭事件是民主運動發展過程中必然會出現的事件，參與者面對的是對歷史的使命感與一個身為台灣人的責任。

記者走訪施明德文教基金會，牆上貼滿台灣民主運動時期關鍵照片，其中包括橋頭事件。

1979年1月21日清晨，實施戒嚴統治的國民黨當局，以「涉嫌參與匪諜吳泰安叛亂」的罪名，逮捕高雄縣的黨外「老縣長」余登發父子；當時黨外人士，包括林義雄、施明德、許信良等人在余登發的故鄉橋頭鄉示威抗議，這是戒嚴令下首次的示威遊行。

施明德接受中央社記者訪問表示，國民黨特務組織當年先製造吳泰安事件，咬定當時高雄本土勢力大老余登發涉案，再藉由逮捕余登發父子，嚇阻黨外運動集結。「橋頭事件結局非常荒謬，吳泰安竟然成了白色恐怖最後一名被槍決的政治犯，極其荒唐。」

談起事件經過，施明德說，「黨外助選團」是二二八事件後首度出現的反對派政團，5人小組成員有他以及許信良、張俊宏、林義雄、姚嘉文，由他擔任總幹事。黨外助選團當時決定籌組黨外常設機構、散發黨外國是聲明，並計畫在高雄舉辦黨外餐會，由余登發具名邀請。

「橋頭事件是民主運動發展過程中，必然會出現的事件」，施明德說，當時黨外運動多聚焦北部，希望能往南擴展，因此他南下拜會，希望余登發做為黨外運動在南部的領頭羊。

施明德還原經過說，當年1月18日他南下高雄向余登發報告黨外餐會的計畫，隔天兩人相約到高雄高苑工商勘查餐會會場，結果後面跟著一群特務。

當天晚上，施明德向黨外助選團成員的陳菊等人簡報與余登發討論的情況，施明德說，這場黨外餐會包括統派的人也可加入，後來有人說，因為這個決定，國民黨才抓人，根本胡說八道，「國民黨要抓人不是這樣，昨天談、今天抓，應是一整套（整肅計畫）。」

當年1月21日施明德與助選團成員張俊宏、許信良、王拓等人的討論過程中，許榮淑致電張俊宏，告知余家父子被抓，因為消息混亂，許榮淑再度致電說施明德也被抓。不過，施明德被抓的消息顯然是誤傳，張俊宏告訴許榮淑說，「施明德沒有被抓，施明德在這。」

施明德轉述，許信良當時認為，抓余登發父子已是一種攻擊行為，連在高雄擁有勢力的余家都抓，還有什麼不敢抓，不能再坐等別人宰割。於是討論幾種行動方案後，最後決定「遊行抗議」。

要到哪裡抗議，會中兩派意見。王拓等人主張到台北市警總抗議；施明德則認為，余登發受高雄當地人愛戴、任何政治運動都不能脫離群眾，捨台北就高雄，可收「出其不意」之效，主張到余登發老家橋頭鄉抗議，獲與會者同意。

地點選定後，隨即展開聯繫工作。由於當時反對運動最大陣營在省議會，施明德說，省議會聯繫工作由許信良負責，考量當時氛圍，擔心如果直接講明要遊行抗議，可能很多人不會去，因此，決定「用騙的」；對外都說因為余家父子被抓，要一起到余家關心，「遊行」一個字都不能提。

施明德說，到余家慰問時，許信良拿出事先擬妥的聲明稿說，如果再不敢反對政治迫害，表達對軍事統治的痛恨，只有任其宰割，天理、公道將從此消失。

談起橋頭事件對台灣民主的影響，施明德表示，當年面對的是死亡、囚禁、無利可圖、是對歷史的使命感與一個身為台灣人的責任。（編輯：謝佳珍）1080120