聲援台灣 阿根廷墨西哥智利議員致函WHO

（中央社記者侯姿瑩台北17日電）世界衛生大會（WHA）將登場，台灣連續3年未獲邀與會，不過國際挺台聲浪不間斷。外交部今天表示，最新消息是阿根廷、墨西哥、智利的國會議員也分別致函WHO，支持台灣參與WHA。

今年WHA將於5月20日至28日在瑞士日內瓦召開，6日是網路報名截止日；不過，世界衛生組織（WHO）在中國壓力下再度未發出邀請函給台灣，台灣恐連續3年缺席WHA。

外交部長吳釗燮與衛福部長陳時中今天舉行聯合記者會，吳釗燮表示，中國政府越是打壓，國際社會就越支持台灣。今年國際聲援台灣參與WHA的動作比往年更為多元、直接且力道強勁。

他指出，今天的最新消息是，阿根廷10位國會議員、墨西哥28位國會議員，以及智利國會過半數、87位國會議員，跟進國際支持聲浪，分別致函WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。

他表示，先前也有捷克、義大利、厄瓜多、秘魯、日本、立陶宛等多位國會議員，表態支持台灣參與WHA，還有歐洲議會首度串連英、法、德3國國會友台小組主席聯名致函WHO。

美國、英國、德國、加拿大、澳洲、法國、歐盟等也都先後表達支持台灣參與WHA。

此外，外交部今天發布新聞稿指出，瑞典、奧地利、葡萄牙、西班牙、希臘、荷蘭、芬蘭等國的國會議員近日分別透過致函或是發表聲明的方式，呼籲世衛邀請台灣參與WHA。

外交部表示，這些國家的國會議員強調，台灣2300萬人民遭受剝奪同享全球平等健康的權利，極為不公，台灣參與WHO相關機制的會議與活動，不應該遭受不當的政治阻擾。

另外，外交部說，曾任丹麥總理的拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）等6人日前聯名投書英國每日電訊報表示，面對伊波拉肆虐，有能力協助對抗疫情，且身為全球第22大經濟體的台灣，不應該被排除在外。

外交部指出，各國政要、國會議員的支持，不僅是對台灣具備貢獻全球防疫體系能力的高度肯定，更彰顯台灣參與全球醫衛體系的急迫性與正當性。

WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但因中國打壓，2017、2018連續2年台灣未能參與WHA。（編輯：楊凱翔）1080517